Здоровый образ жизни и забота о себе - лучшая профилактика онкологических заболеваний.

Забота о здоровье - задача для всей семьи. 31 августа гости фестиваля “Charity Weekend.Здоровый день с Машей Ефросининой” смогут не только посетить концерты и развлечения для всей семьи, но и позаботиться о своем здоровье. В специальной зоне медицинской сети Добробут взрослые и дети смогут бесплатно проконсультироваться с врачами клиники. А еще - пройти быстрый онлайн-тест, чтобы определить индивидуальные факторы риска возникновения самых распространенных видов онкологии.

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Для женщин самый актуальный риск – это рак груди. При этом он лучше всего поддается лечению на ранних этапах. Потому с 20 лет каждой женщине следует проходить осмотр у маммолога и УЗИ молочных желез – не реже, чем раз в три года. После 40 лет каждый год следует проходить обследование у врача и маммографию – рентген молочных желез.

«Основной вид диагностики – это самообследование. Его стоит проводить каждый месяц женщинам с 20 лет. Если вы не уверены, как правильно сделать самообследование – обратитесь к врачу. Он подробно объяснит и расскажет, какие симптомы должны вызывать подозрение», - рассказывает сайту Ivona Валерий Чешук, врач онколог-маммолог медицинской сети Добробут.

К ежегодным обследованиям для женщин относится также скрининг на рак шейки матки. Он включает осмотр у гинеколога и ПАП-тест – мазок с шейки матки.

За таким обследованием не нужно сразу идти к онкологу – достаточно регулярного визита к своему гинекологу. Получить базовую консультацию и направление на бесплатную диагностику по онкозаболеваниям можно у своего семейного врача.

При этом врачи предупреждают: слишком увлекаться обследованиями и искать у себя признаки рака не нужно – это может только навредить. «Есть такой миф, что нужно каждый год делать компьютерную томографию всего организма, чтобы не пропустить опухоль. Но сама эта ежегодная процедура точно нанесет вред вашему здоровью и достоверно повысит риск заболеть – в том числе раком», - предупреждает Екатерина Харченко, врач гинеколог-онколог МС Добробут.

До 5% случаев заболевания раком связаны с наследственностью. Если у ваших близких родственников были онкологические заболевания – уделите своему здоровью повышенное внимание. Генетическую предрасположенность нельзя предотвратить, но можно вовремя выявить и остановить заболевание. Лучше всего проконсультироваться с врачом – он поможет подобрать необходимые обследования и составить их график.

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Но остальные случаи заболевания раком все же связаны с образом жизни и внешними причинами, такими как экология или действие излучений, в том числе ультрафиолетового. А также инфекциями (гепатит, вирус папилломы человека). Потому снизить риск заболевания вам поможет традиционный набор правил здорового образа жизни: следить за своим весом, сбалансированно питаться, есть достаточно фруктов и овощей. Уделять время физической активности, нормально спать, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем. А также проходить регулярные профилактические осмотры и скрининги.