Узнайте, почему болит живот во время менструации и что делать.

Болит живот во время менструации: когда нужно беспокоиться? Depositphotos

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Боли во время менструации – довольно распространенное явление. Кто-то спасается обезболивающими, кто-то терпит. Есть ли повод для беспокойства? Ivona расскажет, почему во время менструации болит живот и когда стоит обращаться к врачу.

Почему во время менструации болит живот:

Боль при менструации называется дисменореей. Во время менструального цикла вырабатываются простагландины, которые вызывают сокращение матки из-за чего возникают сосудистые спазмы.



Какая боль считается нормой:

Нормально когда боль появляется за 12 часов до начала или в первый день менструации. Она может быть ноющей, дергающей и схваткообразной. Иногда сопровождается головокружением и тошнотой, в этом случае необходимо обратиться за помощью к врачу.



Болит живот во время менструации: когда нужно беспокоиться? Depositphotos

Как бороться с болью во время менструации:

Принять обезболивающие

Сходить на массаж.

Положить на живот грелку, принять теплую ванну или душ.

Сделать тренировку. Стоит отметить, что упражнения на пресс лучше не делать. А выбрать стоит бег или плавание.

Принять оральные контрацептивы.

В каких случаях нужно обращаться к врачу:

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Гинеколог Маргарита Ульянова рекомендует обращаться за медицинской помощью, если появились нехарактерные сильные боли, менструации стали обильные или наоборот, нарушен менструальный цикл или когда обезболивающие не помогают.



Также причинами сильной боли во время менструации могут быть:

миома матки;

гонорея,

синдром поликистозных яичников;

варикозное расширение вен малого таза.

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