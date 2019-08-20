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Стоматолог развеяла мифы о зубной пасте

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Узнайте, в какие мифы пора перестать верить.
Стоматолог развеяла мифы о зубной пасте
Стоматолог развеяла мифы о зубной пасте
Depositphotos

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Многие производители зубной пасты обещают белые, здоровые зубы сразу же, как только купите чудо-тюбик определенной марки. Но почему того самого эффекта не происходит? Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram развеяли мифы о зубной пасте.

  • Самый первый и основной миф - пасты нужно больше

Это чистой воды маркетинг (чтобы паста быстрее заканчивалась, и вы покупали новую).
На самом деле, взрослому человеку хватает всего размером с “горошинку“.

  • Паста отбеливает зубы

Нет, она всего лишь может осветлить их путем механического удаления налета.

Стоматолог развеяла мифы о зубной пасте
Стоматолог развеяла мифы о зубной пасте
Depositphotos

  • Паста должна пениться

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Пена никак не влияет на очищающие свойства зубной пасты. А вот само пенообразование достигается путем добавления ПАВ (лаурилсульфат натрия) - он есть во всех взрослых пастах.
А вот с детскими пастами нужно быть внимательнее, т.к. лаурилсульфат натрия нежелательно проглатывать, и он может вызывать аллергические реакции на нежной слизистой ребенка.

  • Мятная паста чистит лучше

Нет, мятный ароматизатор в пасте всего лишь для свежести. Показателем лучшего очищения будет отсутствие налета.

  • Пользоваться лучше только натуральными зубными пастами

Нет, растительные компоненты в пасте оказывают благотворное влияние при воспалении десен, а вот от кариеса не защитят. Выбирайте пасту с минимумом опасной “химии“ и максимумом полезных веществ, например, ксилитом, соединениями кальция и фтора.

Стоматолог развеяла мифы о зубной пасте
Стоматолог развеяла мифы о зубной пасте
Depositphotos

  • Паста со фтором - яд!

Снова мимо. Фтор в чистом виде, естественно, зубные пасты не содержат. А вот его соединения очень даже полезны для противодействия кариесу.
Они могут быть разными, например, аминофторид (работает лучше всех), монофторфосфат или фторид натрия (отсроченное действие, чистить такой пастой нужно не менее 3 минут).

  • Мифические цветные полоски на тюбике - значит состав безопасен. Зеленая - это эко-органик, а черная и красная - яд!

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Все гораздо проще - это маркер оборудования, которое запаивает тюбик на производстве.
Цвет полосочки зависит от общего дизайна упаковки - обычно ее делают контрастного цвета.
Поэтому, лучше внимательно изучайте состав.

Ранее мы писали, что такое безлактозное молоко.

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Теги: зубная паста, здоровые зубы
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
GreenPeace!    20.08.2019, 12:45
Оценка:  0
GreenPeace!
купила себе пасту биорипеар и рокс...так вот ,товарищи, раскрошился зуб, ходила к стоматологу, а теперь чувствительные зубы стали ппц.никогда такого не было, всю жизнь бленд а мед чистила...и все ок.Так что не тратьте по 180 грн на пасты, они того не стоят.
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