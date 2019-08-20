Стоматолог развеяла мифы о зубной пасте
Читай также: Болит живот во время менструации: когда нужно беспокоиться?
Многие производители зубной пасты обещают белые, здоровые зубы сразу же, как только купите чудо-тюбик определенной марки. Но почему того самого эффекта не происходит? Стоматолог Юлия Селютина на своей страничке в Instagram развеяли мифы о зубной пасте.
- Самый первый и основной миф - пасты нужно больше
Это чистой воды маркетинг (чтобы паста быстрее заканчивалась, и вы покупали новую).
На самом деле, взрослому человеку хватает всего размером с “горошинку“.
- Паста отбеливает зубы
Нет, она всего лишь может осветлить их путем механического удаления налета.
- Паста должна пениться
Читай также: Чем полезны арбузы и как их правильно употреблять: советы Супрун
Пена никак не влияет на очищающие свойства зубной пасты. А вот само пенообразование достигается путем добавления ПАВ (лаурилсульфат натрия) - он есть во всех взрослых пастах.
А вот с детскими пастами нужно быть внимательнее, т.к. лаурилсульфат натрия нежелательно проглатывать, и он может вызывать аллергические реакции на нежной слизистой ребенка.
- Мятная паста чистит лучше
Нет, мятный ароматизатор в пасте всего лишь для свежести. Показателем лучшего очищения будет отсутствие налета.
- Пользоваться лучше только натуральными зубными пастами
Нет, растительные компоненты в пасте оказывают благотворное влияние при воспалении десен, а вот от кариеса не защитят. Выбирайте пасту с минимумом опасной “химии“ и максимумом полезных веществ, например, ксилитом, соединениями кальция и фтора.
- Паста со фтором - яд!
Снова мимо. Фтор в чистом виде, естественно, зубные пасты не содержат. А вот его соединения очень даже полезны для противодействия кариесу.
Они могут быть разными, например, аминофторид (работает лучше всех), монофторфосфат или фторид натрия (отсроченное действие, чистить такой пастой нужно не менее 3 минут).
- Мифические цветные полоски на тюбике - значит состав безопасен. Зеленая - это эко-органик, а черная и красная - яд!
Читай также: Соль: белая смерть или необходимый помощник?
Все гораздо проще - это маркер оборудования, которое запаивает тюбик на производстве.
Цвет полосочки зависит от общего дизайна упаковки - обычно ее делают контрастного цвета.
Поэтому, лучше внимательно изучайте состав.
Ранее мы писали, что такое безлактозное молоко.
Полная версия правил