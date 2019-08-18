Доктор Комаровский назвал основные симптомы аллергии

Узнайте, как определить аллергию.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал про основные симптомы аллергии и назвал, как их определить.

Педиатр отметил, Доктор Комаровский отметил, что со стороны дыхательных путей аллергия может проявляться заложенностью носа, насморком, чиханием, кашлем, осиплостью голоса и затрудненным дыханием.

Со стороны желудочно-кишечного тракта – тошнотой, рвотой, болями в животе и диареей.

Кожные симптомы аллергии это: зуд, покраснение, отечность и сыпь. Кстати, последний симптом может проявляться по-разному – от красных пятен на коже до волдырей.

Со стороны глаз: слезотечение, покраснение, зуд и жжение.

Также стоит обратить внимание и на другие симптомы: отек губ, языка, лица, шеи; слабость, головокружение и расстройства сознания; снижение артериального давления, бледность, холодный пот.

Если у вас наблюдаются подобные симптомы, обязательно обратитесь к лечащему врачу.

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