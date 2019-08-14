Узнайте, какие упражнения нужно делать.

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Давно известно, что во время похудения первой уходит грудь. Не смотря на давно известный факт, в интернете все еще можно встретить множество материалов “как похудеть и не потерять грудь“, “как накачать грудь с помощью упражнений“. Популярный фитнес-блогер Таня TGYM на своей страничке в Instagram рассказала, что следует знать о тренировках груди и развеяла популярные мифы.

Фитнес-блогер отметила, что упражнениями невозможно увеличить грудь. Объём груди больше зависит от размера молочной железы. Анотомически, под ней находится грудная мышца и вся нагрузка приходится на неё.

При похудении мы так же теряем объём груди т.к молочные железы покрывает слой жировой прослойки. В свою очередь, когда мы поправляемся грудь увеличивается.

Выполняя упражнения на грудь нужно понимать, что сохранить объём не потеряв жировую прослойку невозможно . С тонусом мышц в любом случае уменьшится размер.

Девочкам с любым размером фитнес-блогер не советовала бы делать многоповторные упражнения чтобы не пересушить жировую прослойку. Лучше работать на 8-12 повторов с весом собственного тела или дополнительным весом.

Обвисшую кожу груди (после похудения, кормления) можно немного подтянуть, но многое зависит от масштаба проблемы, достаточно ли белка в вашем питании ( для эластичности кожи ). Важен комплексный подход учитывая уход.

Важно надевать удобный спортивный топ с поддержкой особенно для активных видов спорта и прыжков.

Самые лучшие и эффективные упражнения для груди - базовые. Все очень просто! Начинать нужно с отжиманий от пола. Новички могут пробовать отжиматься с колен, постепенно переходя на ровные ноги, можно менять постановку рук или наклон корпуса.



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