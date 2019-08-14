Что следует знать о тренировках груди
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Давно известно, что во время похудения первой уходит грудь. Не смотря на давно известный факт, в интернете все еще можно встретить множество материалов “как похудеть и не потерять грудь“, “как накачать грудь с помощью упражнений“. Популярный фитнес-блогер Таня TGYM на своей страничке в Instagram рассказала, что следует знать о тренировках груди и развеяла популярные мифы.
Фитнес-блогер отметила, что упражнениями невозможно увеличить грудь. Объём груди больше зависит от размера молочной железы. Анотомически, под ней находится грудная мышца и вся нагрузка приходится на неё.
- При похудении мы так же теряем объём груди т.к молочные железы покрывает слой жировой прослойки. В свою очередь, когда мы поправляемся грудь увеличивается.
- Выполняя упражнения на грудь нужно понимать, что сохранить объём не потеряв жировую прослойку невозможно . С тонусом мышц в любом случае уменьшится размер.
- Девочкам с любым размером фитнес-блогер не советовала бы делать многоповторные упражнения чтобы не пересушить жировую прослойку. Лучше работать на 8-12 повторов с весом собственного тела или дополнительным весом.
- Обвисшую кожу груди (после похудения, кормления) можно немного подтянуть, но многое зависит от масштаба проблемы, достаточно ли белка в вашем питании ( для эластичности кожи ). Важен комплексный подход учитывая уход.
- Важно надевать удобный спортивный топ с поддержкой особенно для активных видов спорта и прыжков.
- Самые лучшие и эффективные упражнения для груди - базовые. Все очень просто! Начинать нужно с отжиманий от пола. Новички могут пробовать отжиматься с колен, постепенно переходя на ровные ноги, можно менять постановку рук или наклон корпуса.
О тренировках ГРУДИ 🍒 ⠀ Грудные мышцы, как и любые другие нуждаются в тренинге для тонуса! Давайте же я развею самые популярные мифы и дам рекомендации по упражнениям. ⠀ 🍒 Упражнениями невозможно увеличить грудь! Ох! Мне хочется верить что многие это знают 😅А так же знают что объём груди больше зависит от размера молочной железы. Анотомически, под ней находится грудная мышца и вся нагрузка приходится на неё. 🍒 При похудении мы так же теряем объём груди т.к молочные железы покрывает слой жировой прослойки. В свою очередь, когда мы поправляемся грудь увеличивается. 🍒 Выполняя упражнения на грудь нужно понимать, что сохранить объём не потеряв жировую прослойку невозможно 🤷🏻♀️ С тонусом мышц в любом случае уменьшится размер( 🍒 Девочкам с любым размером я бы не советовала делать многоповторные упражнения чтобы не пересушить жировую прослойку. Лучше работать на 8-12 повторов с весом собственного тела или дополнительным весом. 🍒 Обвисшую кожу груди (после похудения, кормления) можно немноооого подтянуть, но многое зависит от масштаба проблемы, достаточно ли белка в вашем питании ( для эластичности кожи ). Важен комплексный подход учитывая уход. 🍒 ВСЕМ! Важно надевать удобный спортивный топ с поддержкой особенно для активных видов спорта и прыжков. 🍒 Самые лучшие и эффективные упражнения для груди - базовые. Все очень просто! Начинайте с отжиманий от пола. Новички могут пробовать отжиматься с колен, постепенно переходя на ровные ноги, можно менять постановку рук или наклон корпуса. Так же пробуйте: ▪️жим лёжа ▪️отжимания от брусьев ▪️сведение гантелей лёжа ▪️пуловер с гантелью ▪️бабочка в кроссовере ⠀ P.S Кому интересно, о своих тренировках после маммопластики я писала тут #вишенкиTGYM ⠀ 📸 @voitik_marina
Ранее мы назвали плюсы и минусы домашних тренировок.
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