Узнайте больше о безлактозном молоке и его влиянии на организм человека.

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Безлактозное молоко становится все более популярным. Многие выбирают этот напиток, полагая, что он полезнее и не такой калорийные. Так ли это? Ivona ответит на самые популярные вопросы о безлактозном молоке

Непереносимость лактозы

Прежде всего, безлактозное молоко выбирает те, кто страдают непереносимостью лактозы. Это вид сахара, это вид сахара, который содержится в молоке и других молочных продуктах. Те, кто страдает от этого, не производят достаточное количество фермента лактазы, которая ответственна за расщепление лактозы на глюкозу и галактозу. Поэтому она не переваривается организмом и ферментируется бактериальной флорой, вызывая дискомфорт.



Что такое безлактозное молоко Depositphotos

Симптомам непереносимости лактозы

Если после употребления молока или употребления молочного продукта у вас возникают тошнота, рвота, метеоризм, боли в животе и диарея, вы можете не переносить лактозу. Следует проконсультироваться с врачом, чтобы поставить диагноз, поскольку это также может быть синдромом раздраженного кишечника.

При непереносимости лактозы симптомы часто возникают через 30 минут - 2 часа после приема молочных продуктов в результате образования жирных кислот, метана, водорода и углекислого газа. Чтобы определить непереносимость лактозы необходимо сдать анализы.

Безлактозное молоко не такое калорийное?

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Безлактозное молоко подвергается процессу, чтобы упростить его переваривание в организме, но это не уменьшает количество жира. Ошибочно думать, что молоко без лактозы обеспечивает меньше калорий, чем “обычное, или что его питательные вещества теряются.



Что такое безлактозное молоко Depositphotos

Всем ли можно пить безлактозное молоко?

Еще одним преимуществом этого продукта является то, что каждый может пить молоко без лактозы. Но вот тем, кто страдает диабетом следует проконсультироваться с врачом. Есть также противопоказания для тех, у кого есть желудочно-кишечные проблемы, такие как аллергия на белок коровьего молока. В этом случае желательно исключить его из рациона и заменить его соевым молоком или каким-нибудь альтернативным напитком растительного происхождения.

Безлактозное молоко лучше, чем растительное молоко?

Хотя в этом молоке много белка и минералов, есть другие виды молока, приготовленные из сои, овсянки, орехов и миндаля, которые также обеспечивают вас этими питательными веществами. Выбирайте те, в которых нет дополнительного сахара, и если вы можете приготовить их дома.



Что такое безлактозное молоко Depositphotos

Молоко без лактозы только для взрослых?

Есть некоторые дети, которые страдают от непереносимости лактозы с самого рождения. Тем не менее, добавлять молока без лактозы в рацион ребенка лучше после консультации с врачом.

Можно ли заменить молоко без лактозы другими молочными продуктами?

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Натуральный йогурт и белые сыры являются хорошей заменой молока, но темно-зеленые листья (шпинат, мангольд), бобовые (фасоль, нут) и некоторые виды рыбы (сардины и лосось) также являются альтернативой отсутствию дефицита питательных веществ.

Ранее мы писали, где можно выпить безлактнозное молоко.