Что такое безлактозное молоко
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Безлактозное молоко становится все более популярным. Многие выбирают этот напиток, полагая, что он полезнее и не такой калорийные. Так ли это? Ivona ответит на самые популярные вопросы о безлактозном молоке
- Непереносимость лактозы
Прежде всего, безлактозное молоко выбирает те, кто страдают непереносимостью лактозы. Это вид сахара, это вид сахара, который содержится в молоке и других молочных продуктах. Те, кто страдает от этого, не производят достаточное количество фермента лактазы, которая ответственна за расщепление лактозы на глюкозу и галактозу. Поэтому она не переваривается организмом и ферментируется бактериальной флорой, вызывая дискомфорт.
- Симптомам непереносимости лактозы
Если после употребления молока или употребления молочного продукта у вас возникают тошнота, рвота, метеоризм, боли в животе и диарея, вы можете не переносить лактозу. Следует проконсультироваться с врачом, чтобы поставить диагноз, поскольку это также может быть синдромом раздраженного кишечника.
При непереносимости лактозы симптомы часто возникают через 30 минут - 2 часа после приема молочных продуктов в результате образования жирных кислот, метана, водорода и углекислого газа. Чтобы определить непереносимость лактозы необходимо сдать анализы.
- Безлактозное молоко не такое калорийное?
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Безлактозное молоко подвергается процессу, чтобы упростить его переваривание в организме, но это не уменьшает количество жира. Ошибочно думать, что молоко без лактозы обеспечивает меньше калорий, чем “обычное, или что его питательные вещества теряются.
- Всем ли можно пить безлактозное молоко?
Еще одним преимуществом этого продукта является то, что каждый может пить молоко без лактозы. Но вот тем, кто страдает диабетом следует проконсультироваться с врачом. Есть также противопоказания для тех, у кого есть желудочно-кишечные проблемы, такие как аллергия на белок коровьего молока. В этом случае желательно исключить его из рациона и заменить его соевым молоком или каким-нибудь альтернативным напитком растительного происхождения.
- Безлактозное молоко лучше, чем растительное молоко?
Хотя в этом молоке много белка и минералов, есть другие виды молока, приготовленные из сои, овсянки, орехов и миндаля, которые также обеспечивают вас этими питательными веществами. Выбирайте те, в которых нет дополнительного сахара, и если вы можете приготовить их дома.
- Молоко без лактозы только для взрослых?
Есть некоторые дети, которые страдают от непереносимости лактозы с самого рождения. Тем не менее, добавлять молока без лактозы в рацион ребенка лучше после консультации с врачом.
- Можно ли заменить молоко без лактозы другими молочными продуктами?
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Натуральный йогурт и белые сыры являются хорошей заменой молока, но темно-зеленые листья (шпинат, мангольд), бобовые (фасоль, нут) и некоторые виды рыбы (сардины и лосось) также являются альтернативой отсутствию дефицита питательных веществ.
Ранее мы писали, где можно выпить безлактнозное молоко.
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