Благодаря этим приемам, кухня из врага превратится в союзника в борьбе за здоровое стройное тело.

Кухня и лишний вес: как обустроить пространство, чтобы похудеть pinterest.com

Читай также: Что влияет на вес

Когда худеешь, нужно не только подумать, какими продуктами наполнить холодильник, но создать правильную обстановку на кухне, чтобы полезные привычки было легче приобрести. Ivona расскажет, как это сделать.

Уберите все лишнее и оставьте корзину с фруктами

Если на кухне будет много баночек со всякими вкусностями, то соблазн съесть «вредное» увеличится в разы. Поэтому следует навести порядок на кухне и поставить фрукты на видное место. Когда захочется пожевать, то под рукой будет полезный перекус.

Упростите процесс готовки

Не стоит сковородки, миски, кастрюли убирать на самую дальнюю полку. Иначе сложнее будет себя заставить приготовить полезное блюдо.



Кухня и лишний вес: как обустроить пространство, чтобы похудеть pinterest.com

Положите полезные продукты в прозрачные контейнеры и храните их на уровне глаз

Читай также: Гормоны, которые мешают похудеть

Здоровая еда должна быть на видном месте. Как утверждают диетологи, что чаще мы едим те продукты, которые первыми попались на глаза.

Спрячьте все вредное и калорийное

Конфеты, печенки лучше спрятать в дальний ящик, чтобы соблазна перекусить чем-то вредным было меньше.

Ранее мы писали, как правильно сочетать еду и тренировки.