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Кухня и лишний вес: как обустроить пространство, чтобы похудеть

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Благодаря этим приемам, кухня из врага превратится в союзника в борьбе за здоровое стройное тело.
Кухня и лишний вес: как обустроить пространство, чтобы похудеть
Кухня и лишний вес: как обустроить пространство, чтобы похудеть
pinterest.com

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Когда худеешь, нужно не только подумать, какими продуктами наполнить холодильник, но создать правильную обстановку на кухне, чтобы полезные привычки было легче приобрести.  Ivona расскажет, как это сделать.

  • Уберите все лишнее и оставьте корзину с фруктами

Если на кухне будет много баночек со всякими вкусностями, то соблазн съесть «вредное» увеличится в разы. Поэтому следует навести порядок на кухне и поставить фрукты на видное место. Когда захочется пожевать, то под рукой будет полезный перекус.

  • Упростите процесс готовки

Не стоит сковородки, миски, кастрюли убирать на самую дальнюю полку. Иначе сложнее будет себя заставить приготовить полезное блюдо.

Кухня и лишний вес: как обустроить пространство, чтобы похудеть
Кухня и лишний вес: как обустроить пространство, чтобы похудеть
pinterest.com

  • Положите полезные продукты в прозрачные контейнеры и храните их на уровне глаз

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Здоровая еда должна быть на видном месте. Как утверждают диетологи, что чаще мы едим те продукты, которые первыми попались на глаза.

  • Спрячьте все вредное и калорийное

Конфеты, печенки лучше спрятать в дальний ящик, чтобы соблазна перекусить чем-то вредным было меньше.  

Ранее мы писали, как правильно сочетать еду и тренировки.

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Теги: похудение, кухня, правильное питание
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