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Диетолог рассказала, как правильно сочетать еду и тренировки

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Узнайте ответ на популярный вопрос.
Диетолог рассказала, как правильно сочетать еду и тренировки
Диетолог рассказала, как правильно сочетать еду и тренировки
pinterest.com

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Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram ответила на популярный вопрос, как сочетать еду и тренировки.

Диетолог  отметила, что на различных источниках сейчас много противоречивой информации о том, как совмещать питание и тренировки. На одних написано, что нельзя есть раньше, чем через час после тренировки, на других - обязательно нужно что-то съесть. Одни говорят, что нужно есть перед тренировкой, а другие - категорически нет. 

На самом деле, занимаясь регулярно спортом  значение имеет только ваш индивидуальный режим.

Диетолог рассказала, как правильно сочетать еду и тренировки
Диетолог рассказала, как правильно сочетать еду и тренировки
pinterest.com

Например:

  • Если вам комфортно тренироваться утром, после подъема, вы можете позавтракать после тренировки.
  • Если ваша тренировка днем, за несколько часов до нее нужно обязательно полноценно поесть, чтобы обеспечить организм энергией. В противном случае вы будете ощущать вялость и усталость.
  • Если тренировка вечером, за 1-1,5 до нее должен быть ужин. А после ничего или легкий ужин. Зависит от того, за сколько часов до сна у вас тренировка.
  • Главное - не употреблять больше энергии, чем тратите.

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​Во время интенсивной тренировки наши мышцы разрушаются. После такой нагрузки организму нужно пополнить запасы белка, из которого строятся мышцы, и глюкоза - она повышает уровень инсулина в крови и помогает белку усваиваться.

Главное, чтобы в приеме пищи после тренировки не было большого количества жира. Поэтому, в зависимости от времени суток, это может быть не слишком обильный перекус из белка овощей и сложных углеводов с фруктом, или полноценный обед с небольшим полезным десертом.

Женщинам в период менопаузы после тренировки важно съедать белковый продукт - это поможет поддерживать мышцы, которые в этот период жизни начинают “таять“.

Ранее мы писали, почему нужно есть сливы.
 

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Теги: питание, спорт, советы диетолога
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Источник: instagram.com

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