Узнайте ответ на популярный вопрос.

Читай также: Что влияет на вес

Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram ответила на популярный вопрос, как сочетать еду и тренировки.



Диетолог отметила, что на различных источниках сейчас много противоречивой информации о том, как совмещать питание и тренировки. На одних написано, что нельзя есть раньше, чем через час после тренировки, на других - обязательно нужно что-то съесть. Одни говорят, что нужно есть перед тренировкой, а другие - категорически нет.



На самом деле, занимаясь регулярно спортом значение имеет только ваш индивидуальный режим.



Диетолог рассказала, как правильно сочетать еду и тренировки pinterest.com

Например:

Если вам комфортно тренироваться утром, после подъема, вы можете позавтракать после тренировки.

Если ваша тренировка днем, за несколько часов до нее нужно обязательно полноценно поесть, чтобы обеспечить организм энергией. В противном случае вы будете ощущать вялость и усталость.

Если тренировка вечером, за 1-1,5 до нее должен быть ужин. А после ничего или легкий ужин. Зависит от того, за сколько часов до сна у вас тренировка.

Главное - не употреблять больше энергии, чем тратите.

Читай также: Можно ли есть дрожжевой хлеб: ответ диетолога

​Во время интенсивной тренировки наши мышцы разрушаются. После такой нагрузки организму нужно пополнить запасы белка, из которого строятся мышцы, и глюкоза - она повышает уровень инсулина в крови и помогает белку усваиваться.



Главное, чтобы в приеме пищи после тренировки не было большого количества жира. Поэтому, в зависимости от времени суток, это может быть не слишком обильный перекус из белка овощей и сложных углеводов с фруктом, или полноценный обед с небольшим полезным десертом.



Женщинам в период менопаузы после тренировки важно съедать белковый продукт - это поможет поддерживать мышцы, которые в этот период жизни начинают “таять“.

Ранее мы писали, почему нужно есть сливы.

