Узнайте, где содержится витамин В12, сколько и как его принимать.

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Витамины группы В в некоторых случаях могут плохо усваиваться или даже вредить, если параллельно принимать другие витамины или лекарства. Поэтому правило №1 - консультация с врачом перед приемом любых витаминов или лекарств. В МОЗ рассказали, где содержится витамин В12, сколько и как его принимать.

Для чего нам витамин В12

Витамин В12 (или цианкобаламин) необходим для образования эритроцитов, развития нейронов и синтеза ДНК. Его недостаток может приводить к накоплению гомоцистеина (нейротоксического соединения), к анемии, потере баланса, “тумана в голове“, онемение конечностей,ухудшению памяти.

Недостаток витамина В12 чаще всего проявляется: в старшем возрасте, после операции по уменьшению желудка, пониженной кислотности желудка или приеме лекарств для ее снижения, при приеме препаратов против изжоги, при болезнях желудочно-кишечного тракта , и у вегенов.

Витамин В12 накапливается в печени. В норме у нас есть запас на несколько лет, но потом он может иссякнуть. Вот почему люди, которые переходят на веганство или сыроедение, первое время чувствуют себя хорошо, особенно, если перед этим они ели много мяса. Через несколько лет большинство людей возвращается к потреблению мяса и не успевают испытать симптомов нехватки витамина В12.



Что нужно знать о витамине В12 pinterest.com

Норма витамина В12

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Суточная потребность витамина В12 зависит от возраста. Для взрослых она составляет 2,4 мкг в день. Для беременных женщин и кормящих - потребность в этом витамине немного больше.

Витамин В12 традиционно прописывают инъекционно, но пока показана эффективность потребления дозы 1000 мкг витамина в сутки перорально, даже у людей с плохой адсорбции и низкой кислотностью.

Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то витамин В12 будет плохо усваиваться из пищи. Но прием его большой дозы все же позволит преодолеть ограничения.

Витамины группы В взаимодействуют, и поэтому иногда важно пить комплексы витаминов, а именно то, чего не хватает, и выбрать правильную форму.

Такое взаимодействие существует, к примеру, с витамином В9. Его избыток может маскировать недостаток витамина В12. Человек, допустим, ест много овощей, не ест мяса. Если человек длительное время (несколько лет) не потребляет 12, а потом сделает анализ на гомоцистеин, то анализ вполне вероятно может быть в норме.

Это происходит из-за того, что В9 и В12 вовлечены в один и тот же метаболический путь. Но это не значит, что можно обойтись без В12 и не принимать его ни в еде, ни в виде таблеток или инъекции. Маскировать не значит компенсировать.

Еще одна причина потреблять витамин отдельно возникает из-за того, что ион кобальта, содержащийся в витамине, разрушает другие витамины. В12 взаимодействует также с рядом лекарств, поэтому пить его на всякий случай по своему усмотрению не стоит. Если принимаете лекарства, особенно для лечения изжоги или язвы и диабета, - посоветуйтесь с врачом.



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Когда определить недостаток витамина В12

Недостаток витамина В12 можно “заподозрить“ благодаря анализу уровня гомоцистеина - этого вещества становится больше, если нам не хватает витамина В12. Но этот анализ не является абсолютно надежным. Если потреблять большие дозы фолиевой кислоты, как то в случае веганский рацион, уровень гомоцистеина будет в норме.

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Другим маркером нехватки В12 является мегалобластная анемия. Ее диагностируют с помощью анализа крови. Его следует сдавать регулярно, и семейный врач вас направит на бесплатный анализ.

Анемия из-за недостатка В12 успешно проходит, но нейродегенеративные процессы из-за недостатка цианкобаламина необратимы. Поэтому лучше их предотвращать.

Ряд исследований показал, что людям с различными формами деменции часто не хватает витаминов В12 и В9, но их лечебное воздействие на пациентов с деменцией достаточно слабое.

Люди, придерживающиеся веганства длительное время, в основном, знают о необходимости потребления В12 в виде таблеток или инъекций и успешно предотвращают дефицит витамина.



Что нужно знать о витамине В12 depositphotos.com

Где содержится витамин В12

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Витамин В12 содержится в пище животного происхождения, прежде всего в красном мясе, печени и рыбе. Он есть также в яйцах, молоке. К некоторым продуктам его могут добавлять дополнительно. Об этом должно быть указано на этикетках продуктов.

Кому нужно потреблять 12 в добавках, таблетках или инъекциях:

Веганам и вегетарианцем со стажем

Людям с пониженной кислотностью желудка

Людям, у которых есть хронические болезни кишечника, как то болезнь Крона, синдром раздраженного кишечника, или перенесенные операции на желудочно-кишечном тракте

Людям старше 50 лет

Людям, больным СПИДом

Пациентам, принимающим антациды, метформин для лечения диабета.

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