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Почему нужно есть сливы: совет диетолога

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Узнайте, какими полезными свойствами обладают сливы.
Почему нужно есть сливы: совет диетолога
Почему нужно есть сливы: совет диетолога
depositphotos.com

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, почему нужно есть сливы.

В состав слив входят:

  • витамин C
  • провитамин А
  • фруктоза и сахароза
  • пищевые волокна
  • органические кислоты
  • азотистые, дубильные, пектиновые вещества
  • макро- и микроэлементы.

Почему нужно есть сливы: совет диетолога
Почему нужно есть сливы: совет диетолога
depositphotos.com

Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок. Интересно, что по содержанию витамина Е, слива является одним из лидеров среди фруктов. А свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки.

Люди, которые употребляют много овощей и фруктов, с содержанием флавоноидов, отмечаются лучшим здоровьем, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и новообразованиями.

Ранее мы писали, можно ли есть есть дрожжевой хлеб. 

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Теги: Светлана Фус, диетолог, советы диетолога
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Источник: instagram.com

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