Почему нужно есть сливы: совет диетолога
Узнайте, какими полезными свойствами обладают сливы.
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, почему нужно есть сливы.
В состав слив входят:
- витамин C
- провитамин А
- фруктоза и сахароза
- пищевые волокна
- органические кислоты
- азотистые, дубильные, пектиновые вещества
- макро- и микроэлементы.
Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок. Интересно, что по содержанию витамина Е, слива является одним из лидеров среди фруктов. А свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки.
Люди, которые употребляют много овощей и фруктов, с содержанием флавоноидов, отмечаются лучшим здоровьем, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и новообразованиями.
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