Узнайте, какими полезными свойствами обладают сливы.

Почему нужно есть сливы: совет диетолога depositphotos.com

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, почему нужно есть сливы.

В состав слив входят:

витамин C

провитамин А

фруктоза и сахароза

пищевые волокна

органические кислоты

азотистые, дубильные, пектиновые вещества

макро- и микроэлементы.

Почему нужно есть сливы: совет диетолога depositphotos.com

Они содержат активные вещества флавоноиды, а именно антоцианы, которые придают им фиолетовый оттенок. Интересно, что по содержанию витамина Е, слива является одним из лидеров среди фруктов. А свои полезные свойства плоды сохраняют и после переработки.



Люди, которые употребляют много овощей и фруктов, с содержанием флавоноидов, отмечаются лучшим здоровьем, меньше страдают болезнями сердечно-сосудистой системы и новообразованиями.

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