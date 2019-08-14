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Что влияет на вес

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Узнайте, почему на питание нужно обратить внимание.
Что влияет на вес
Что влияет на вес
depositphotos.com

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Избыточный вес повышает риски развития опасных заболеваний, в частности сердечно-сосудистыми. В то же время важно понять, какие факторы влияют на вес, чтобы по возможности скорректировать свое образ жизни. В МОЗ рассказали, что влияет на вес.

  • Сбалансированность рациона

Питание должно быть сбалансированным. Не стоит есть исключительно морковь и капусту или только вареное куриное филе. Вес от подобных диет возможно будет уменьшаться, но такие диеты не являются сбалансированными. Старайтесь потреблять много различных сырых и приготовленных овощей, фрукты и ягоды, рыбу, мясо и бобовые, орехи, жиры растительного и животного происхождения.

Срывы в рационе могут привести к набору веса, нехватки нутриентов, а следовательно - уменьшение энергозатраты,  ломкости ногтей и выпадение волос, нарушение микрофлоры кишечника.

Что влияет на вес
Что влияет на вес
depositphotos.com

  • Как избежать ошибок в питании

Учитывайте, что, например, большое латте с сахаром очень калорийное, но при этом оно содержит только быстрые углеводы.

Сладкие завтраки - мюсли с йогуртом, кофе с круассаном и т.д. скорее способствуют набору веса и желанию перекусить перед обедом, чем насыщают нас нутриентами.

Сладкое утром - это быстрый взлет и падение уровня сахара в крови, и снижение уровня орексина - вещества, помогает чувствовать себя бодрыми и способствует потере веса.

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Системных ошибок, которые медленно меняют вес в нежелательный сторону, можно избежать. Не обязательно готовить самим, но знайте, какую пищу лучше не употреблять. Жареные (а не запеченные) котлеты, использование маргарина, хлеб к макаронам, пельмени с майонезом, отсутствие овощей в рационе - все это способствует избыточному весу.

  • Традиции питания в семье

Пищевые привычки формируются в детстве и сохраняются во взрослом возрасте. Если, например, в семье едят много жареного, а овощей - мало, у ребенка формируется нездоровое представление о еде.

  • Недостаток физической активности

ВОЗ отмечает, что на протяжение недели нам нужно 150 минут интенсивных физических нагрузок, и каждый день - хотя бы полчаса умеренных, а также упражнения в течение дня.

Что влияет на вес
Что влияет на вес
depositphotos.com

  • Здоровый сон

Хронический недостаток сна приводит к нарушению работы гормональной системы, контролирующей сытость и отложения жировых запасов. Кроме этого, недостаток сна увеличивает тревожность, и настраивает многих на заедание стресса, переедания или выбор сладостей как основы рациона.

  • Гормональное здоровье

Ряд гормонов (гормоны щитовидной железы, половые гормоны, соматотропин (гормон роста), кортизол, инсулин, лептин и адипонектин) влияют на вес и склонность образовывать подкожные или висцеральные запасы жира. Изменения веса сопровождают также менопаузу и даже вторую фазу менструального цикла. Именно поэтому в случае непрерывного набора веса  при правильном рационы  и  активном образе жизни следует сходить на осмотр эндокринолога.

  • Генетика

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Существуют люди, которые генетически предрасположены много есть и не полнеть. Несколько генов отвечают за склонность к ожирению. В то же время большинство случаев ожирения имеют многофакторное происхождение: сочетание действия нескольких генов и среды, способствует набору веса, как традиции питания в семье.

Даже в случае генетической предрасположенности к ожирению это можно предотвратить благодаря сбалансированному питанию и тренировкам.

Что влияет на вес
Что влияет на вес
depositphotos.com

  • Психические расстройства

Нарушение пищевого поведения бывают при клинической депрессии (отказ от еды или переедание, смещение рациона в сторону сладкого,  фастфуда или алкоголя) и тревожном расстройстве (неконтролируемое переедание, заедание стресса).

Депрессия, низкая самооценка, нарушение настроения без депрессии, или обсцесивно-компульсивное расстройство сопровождают большинство случаев нервной булимии (переедание, после чего от пищи в желудке избавляются) или анорексии (навязчивого стремления весить все меньше). 

Проблему следует осознать и обратиться за помощью к специалисту: психиатру или когнитивно-поведенческому терапевту.

Ранее мы писали,  можно ли есть дрожжевой хлеб. 

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Теги: советы МОЗ, питание, похудение
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Источник: moz.gov.ua

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Комментариев (1)
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Олександр  (аноним)  14.08.2019, 10:43
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Олександр
Вся справа в тому ,що ми не маємо міри,а шлунок пов'язаний напряму з мізком!!!!
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