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Доктор Комаровский рассказал о диетических добавках

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Узнайте, как биодобавки влияют на организм.
Доктор Комаровский рассказал о диетических добавках
Доктор Комаровский рассказал о диетических добавках
pinterest

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский регулярно на страничке в Instagram развенчал миф о о пользе биоактивных добавок для здоровья.

Ссылаясь на сайт pharma.net.ua педиатр отметил, что множество людей на планете убеждено в абсолютной полезности БАДов (биоактивных добавок) и витаминов, а следовательно, готово тратить на их приобретение достаточно приличные деньги. Например, только в США рынок подобных товаров составляет более 30 млрд долларов ежегодно. Но идет ли все это на пользу здоровью покупателей?

Естественно, ученых давно интересует этот же вопрос, поэтому был проведен анализ 277 рандомизированных исследований, оценивавших эффективность витаминов и диетических добавок в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний более чем миллиона пациентов из разных стран.

Доктор Комаровский рассказал о диетических добавках
Доктор Комаровский рассказал о диетических добавках
pinterest

Результаты данного исследования недавно опубликовало издание Annals of Internal Medicine.⠀

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Ученые выяснили, что действительно положительно на состояние сердечно-сосудистой системы повлияло лишь снижение потребления соли испытуемыми. К сожалению, не подтвердилось, что омега-3 жирные кислоты защищают от инфаркта миокарда и других заболеваний сердца, а фолиевая кислота снижает риск инсульта. Смертность при сердечнососудистых заболеваниях у тех, кто принимал добавки и витамины, и у тех, кто обходился без них, была на одном уровне.

Возможно, БАДы и витамины улучшают самочувствие, но объективно на состояние здоровья человека они не влияют.

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Теги: БАДы, доктор Комаровский, советы доктора Комаровского, диетические добавки
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Источник: instagram.com

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