Узнайте, как биодобавки влияют на организм.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский регулярно на страничке в Instagram развенчал миф о о пользе биоактивных добавок для здоровья.

Ссылаясь на сайт pharma.net.ua педиатр отметил, что множество людей на планете убеждено в абсолютной полезности БАДов (биоактивных добавок) и витаминов, а следовательно, готово тратить на их приобретение достаточно приличные деньги. Например, только в США рынок подобных товаров составляет более 30 млрд долларов ежегодно. Но идет ли все это на пользу здоровью покупателей?

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Естественно, ученых давно интересует этот же вопрос, поэтому был проведен анализ 277 рандомизированных исследований, оценивавших эффективность витаминов и диетических добавок в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний более чем миллиона пациентов из разных стран.



Доктор Комаровский рассказал о диетических добавках pinterest

Результаты данного исследования недавно опубликовало издание Annals of Internal Medicine.⠀

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Ученые выяснили, что действительно положительно на состояние сердечно-сосудистой системы повлияло лишь снижение потребления соли испытуемыми. К сожалению, не подтвердилось, что омега-3 жирные кислоты защищают от инфаркта миокарда и других заболеваний сердца, а фолиевая кислота снижает риск инсульта. Смертность при сердечнососудистых заболеваниях у тех, кто принимал добавки и витамины, и у тех, кто обходился без них, была на одном уровне.

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Возможно, БАДы и витамины улучшают самочувствие, но объективно на состояние здоровья человека они не влияют.

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