Узнайте, какими полезными свойствами обладает арбуз.

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Глава Минздрава Уляна Супрун на свой страничке в Facebook рассказала о полезных свойствах арбуза и как правильно их употреблять.

Полезные свойства арбуза

Супрун отметила, что мякоть арбуза на 92-95% состоит из воды. Остальные — незначительное количество клетчатки, витамин С, красные пигменты каротиноиды и ликопен, аминокислоты аргинин и цитруллин. В арбузах присутствуют, хотя в небольшом количестве, все 19 витаминов и 11 минералов. В них содержится порядка 4-6% сахаров: глюкозы, фруктозы и сахарозы. Калорийность составляет около 30 ккал/100 г, хотя бывает и больше. Это как и немало, но и едят арбуз большими порциями.

В арбузах содержится ликопен — каротиноид, жирорастворимый пигмент, что дает красный цвет арбузам и помидорам. Чем краснее арбуз, тем больше в нем ликопена. В арбузе, в отличие от помидоров, содержится такая же форма ликопена, как и в нашей плазме крови — цис-ликопен. Он имеет мощные антиоксидантные и противовоспалительные свойства и уменьшает тромбообразование. Чем больше ликопена в сыворотке крови и жировой ткани, тем меньше шансы развития атеросклероза и рака молочной железы.



Чем полезны арбузы и как их правильно употреблять: советы Супрун pinterest.com

Арбузы полезны людям, которые тренируются. Ведь это — и быстрые углеводы, и антиоксиданты, аминокислоты-источники закиси азота NO, необходимого для расширения сосудов. Исследования показывают, что арбузный сок/пюре имеют такое же действие, как спортивные напитки, но ощущения от тренировки лучше. Арбузный сок уменьшает крепатуру в мышцах и помогает восстановлению после длительных забегов.



Арбуз полезен для здоровья кожи и сетчатки глаз благодаря содержанию антиоксидантов. Рекомендует добавить в рацион тем, кто стремится сократить потребление калорий, поскольку эта пища заполняет желудок, но не очень калорийна. Но помните, что эти калории происходят из сахаров, а нашему телу сахара много не надо. При похудении важно потреблять достаточно белка, иначе оно будет происходить прежде всего за счет мышц, а не жира.

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Первые арбузы у нас ассоциируются с нитратами. Они не представляют угрозы здоровью. На самом деле, нитраты поступают к нам целый год с овощами (особенно свеклой, редисом, шпинатом, рукколой), мясом и питьевой водой. Содержание нитратов в овощах/фруктах зависит от почвы и количества азотистых удобрений.

Количество нитратов в арбузах варьируется, но допустимая ВОЗ норма нитратов для человека весом 60 кг равна 300 мг. Такое количество содержится более чем в одном литре мякоти арбуза, который щедро поливали аммонийного селитрой. Эта норма рассчитана прежде всего для младенцев — 50 мг/кг, а младенцы значительно уязвимее к действию нитратов взрослых и старших детей.



Чем полезны арбузы и как их правильно употреблять: советы Супрун pinterest.com

Почему часто после употребления арбузов становится плохо.

.Тошнота, диарея, боль в животе сопровождают кишечные инфекции, в частности, сальмонеллез и листериоз. Salmonella и Listeria живут на поверхности немытых овощей, особенно тех, что продают на земле, трассе или на рынке у мяса. Если их резать и пробовать перед покупкой, есть дома немытыми, то бактерии с поверхности попадут в мякоть и впоследствии в кишечник. Достаточно даже купить пол арбуза в супермаркете, чтобы в разрез попали бактерии. Поэтому угрозу здоровью составляют не ранние арбузы, а грязные.

Кому нельзя есть арбузы:

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Людям с гиперкалиемией, избытком калия в крови. В арбузе содержится калий, который здоровому человеку будет на пользу, но тем, кто не может регулировать уровень калия в сыворотке крови, повредит и вызовет аритмию или спазмы мышц.



Чем полезны арбузы и как их правильно употреблять: советы Супрун pinterest.com

Как есть арбуз:

Замораживать арбузный сок. Он имеет те же свойства, как и свежий арбуз. Для этого нужно достать из арбуза мякоть и перемолоть блендером, процедит семена через крупный дуршлаг, и разлить по бутылкам или пакетах для заморозки.

Пастеризовать сок. Прогреть до 78 градусов и выключить. Это увеличивает биодоступность ликопена и продлевает срок хранения сока. Но при этом сок меняет цвет и консистенцию. H

Есть с чем то жиросодержащим (сыром, орехами). Поскольку ликопен и каротиноиды - жирорастворимые пигменты. Можно приготовить салат из арбуза, сыра феты, мяты и оливкового масла.

Делать желе с пюре арбуза . Напомним, что желатин - это хороший источник аминокислот, входящих в состав коллагена.

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