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Признаки проблем с поджелудочной железой

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Важно знать признаки и симптомы, когда орган находится в беде и нуждается в помощи.
Признаки проблем с поджелудочной железой
Признаки проблем с поджелудочной железой
pinterest.com

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Когда происходят изменения в работе поджелудочной железы, то это начинает влиять на качество жизни. И если игнорировать симптомы, то могут возникнуть разные заболевания. Ivona рaсскажет, на какие признаки нужно обратить внимание.

  • Боль

Если есть проблемы с поджелудочной железой, то часто возникают сильные боли с левой стороны желудка, под ребрами . Чаще всего такое состояние можно ощущать после приема пищи, особенно жирной. Также боли могут возникнуть на следующий день. Часто боль усиливается, если лежать на спине.

Признаки проблем с поджелудочной железой
Признаки проблем с поджелудочной железой
depositphotos.com

  • Температура

Воспалительные процессы в поджелудочной железе обычно вызывают  небольшую температуру.

  •  Тошнота

Проблемы в поджелудочной железе мешают выработке гормонов и ферментов, участвующих в пищеварении. Из-за этого может возникнуть сильное расстройство желудка. Так как пища плохо усваивается, у вас может быть тошнота с рвотой.

  • Головная боль

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Головные боли распространены у людей, у которых поджелудочная железа работает не очень хорошо. Также может наблюдаться рассеянность и проблемы с концентрацией.

Признаки проблем с поджелудочной железой
Признаки проблем с поджелудочной железой
depositphotos.com

  • Потеря веса

Проблемы с поджелудочной железой могут привести к отсутствию аппетита, что повлияет и на вес. Заболевания, как панкреатит и рак, вырабатывают гормоны, которые мешают организму получать питательные вещества.

  • Тахикардия

Нарушения гормональной и иммунной системы являются причиной тахикардии. Когда работа поджелудочной железы нарушена, она начинает выделять слишком много инсулина, уровень глюкозы резко падает, и, могут быть обмороки.

  • Проблемы с пищеварением

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Это может быть изжога, вздутие, запоры или диарея. Чаще всего при проблемах с поджелудочной железой меняется стул, он становится слабо окрашенным, жидковатым. Это говорить о том, что появились трудности с переработкой жиров.

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Теги: поджелудочная железа, признаки
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Источник: ivona.bigmir.net

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