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Диетолог рассказала, с какими продуктами сочетать молоко

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Узнайте, что советует диетолог.
Диетолог рассказала, с какими продуктами сочетать молоко
Диетолог рассказала, с какими продуктами сочетать молоко
depositphotos.com

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Украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram  ответила на популярный вопрос, с какими продуктами можно сочетать молоко.

Диетолог проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что молоко хорошо сочетается с крупами, фруктами (несладкими и не сильно крахмалистыми).

Часто вы можно увидеть информацию о том, что крупа с молоком несовместимы, что это разные категории продуктов. Традиционная диетология говорит о том, что молочная каша - это полезная еда, в которой два продукта хорошо дополняют друг друга по аминокислотному и белковому составу.

Диетолог рассказала, с какими продуктами сочетать молоко
Диетолог рассказала, с какими продуктами сочетать молоко
pinterest.com

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Это в том случае, если  нет лактозной непереносимости, аллергической реакции на составляющие молока, на казеин, нет аутоиммунных заболеваний. Фус не рекомендует его регулярно пить и есть, но 2 раза в неделю молочная каша может присутствовать в вашем рационе. А предпочтение лучше отдать кисломолочным продуктам: кефир, йогурт, ряженка (без наполнителей), творог.

Ранее мы писали, какие масла лучше добавлять в еду. 

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Теги: Светлана Фус, советы диетолога, молоко, молочные продукты.
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Источник: instagram.com

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