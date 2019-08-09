Доктор Комаровский назвал симптомы менингита
Менингит — это патологический процесс, при котором воспаляются оболочки мозга.
Читай также: Ульяна Супрун объяснила, почему нужно есть острый перец
Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram назвал симптомы менингита.
Как отметил Комаровский, летняя жара приводит к повышению активности некоторых вирусов, способных вызывать опаснейшее заболевание - менингит.
Основные симптомы менингита:
- Повышение температуры тела.
- Головная боль.
- Тошнота/рвота.
- Боль (скованность) в области шеи.
- Дискомфорт в глазах, светобоязнь.
Педиатр уточнил, что если у ребенка одновременно два из пяти перечисленных симптомов, следует неотложно обратится к врачу.
Ранее мы писали, какие антигистаминные препараты должны быть в аптечке.
Полная версия правил