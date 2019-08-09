Доктор Комаровский назвал симптомы менингита

Менингит — это патологический процесс, при котором воспаляются оболочки мозга.

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram назвал симптомы менингита.

Как отметил Комаровский, летняя жара приводит к повышению активности некоторых вирусов, способных вызывать опаснейшее заболевание - менингит.

Основные симптомы менингита:

Повышение температуры тела.

Головная боль.

Тошнота/рвота.

Боль (скованность) в области шеи.

Дискомфорт в глазах, светобоязнь.

Педиатр уточнил, что если у ребенка одновременно два из пяти перечисленных симптомов, следует неотложно обратится к врачу.

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