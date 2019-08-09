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Доктор Комаровский назвал симптомы менингита

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Менингит — это патологический процесс, при котором воспаляются оболочки мозга.
Доктор Комаровский назвал симптомы менингита
Доктор Комаровский назвал симптомы менингита
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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram назвал симптомы менингита.

Как отметил Комаровский, летняя жара приводит к повышению активности некоторых вирусов, способных вызывать опаснейшее заболевание - менингит.

Основные симптомы менингита:

  • Повышение температуры тела.
  • Головная боль.
  • Тошнота/рвота.
  • Боль (скованность) в области шеи.
  • Дискомфорт в глазах, светобоязнь.

Педиатр уточнил, что если у ребенка одновременно два из пяти перечисленных симптомов, следует неотложно обратится к врачу.

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Теги: доктор Комаровский, советы доктора Комаровского, менингит
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Источник: instagram.com

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