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Как лишний вес влияет на здоровье

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Узнайте, почему нужно следить за весом.
Как лишний вес влияет на здоровье
Как лишний вес влияет на здоровье
depositphotos.com

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Избыточный вес увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака. В то же время сам по себе вес - недостаточный ориентир. Обращать внимание необходимо также на индекс массы тела (ИМТ) и соотношение талии к бедрам. В МОЗ рассказали, что необходимо знать о весе.

Как определить индекс массы тела

Индекс массы тела - соотношение веса к квадрату роста. Здоровый ИМТ колеблется от 18.5 до 24.9. Избыточный вес определяется ИМТ 25-29.5. Ожирение имеет три степени, и начинается с ИМТ 30 и больше. ИМТ, меньше 18.5,

Если вас вес 68 кг, а рост - 165 см (1,65 м), расчет ИМТ будет выглядеть следующим образом: 68 ÷ (1,65 в квадрате) = 24.98

Что такое висцеральный жир

Опасной формой жировых отложений является висцеральный жир.

Об угрозе висцерального ожирения свидетельствует соотношение талии к бедрам. Талия должна быть меньше бедра. У мужчин это соотношение должно быть 0.9 или меньше, а у женщин - 0.85 или меньше.

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Висцеральное ожирение существенно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и эректильной дисфункции. 

Как лишний вес влияет на здоровье
Как лишний вес влияет на здоровье
depositphotos.com

В чем опасность недостаточного веса

Нехватка  жира также вредна и может быть опасна для жизни. Жировая ткань выделяет изменяет ряд гормонов. У женщин с очень низким содержанием жира в теле может начаться дисменорея - нарушение менструального цикла или его прекращения.

В чем опасность избыточного веса

  • Ожирение на 180% увеличивает риск рака поджелудочной железы. 
  • С увеличением индекса массы тела и окружности талии пропорционально возрастает риск рака прямой кишки. 
  • Ожирение часто приводит к депрессии, а депрессивное или тревожное расстройства приводят к перееданию и ожирению. 
  • В краткосрочной перспективе ожирение здоровье не портит. Но чем дальше, тем заметнее его влияние: рост риска апноэ (остановки дыхания во сне), диабета 2 типа, атеросклероза, нарушения работы почек. Особенно развитию хронических болезней способствует висцеральный жир (внутренний). А вот жир только  на бедрах не представляет особой угрозы здоровью. 
  • Висцеральное ожирение у мужчин приводит к гормональным проблемам. В жировой ткани фермент альфа-редуктаза превращает тестостерон в одну из форм эстрогена, женского гормона. Висцеральное ожирение также увеличивает риск эректильной дисфункции. 
  • Есть “метаболически здоровы“ люди с лишним весом или ожирением. Их анализы уровня холестерина или маркеров воспаления в норме, но это не повод продолжать в таком же духе. 
  • Ожирение у женщин сопровождает 35-65% случаев синдрома поликистозных яичников, и увеличивает риск осложнений во время беременности и родов, и потребность в кесаревом сечении.

Ранее мы писали, какие привычки защищают от серьезных заболеваний. 

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Теги: лишний вес, МОЗ, рекомендации МОЗ
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Источник: moz.gov.ua

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