Как действовать в случае ушибов и ран
Узнайте, что нужно делать.
Читай также: Что делать летом, чтобы не заболеть зимой
Лето – это не только время отдыха, отпусков. Также это период травм и порезов. Отдыхая с друзьями мы иногда забываем о том, что нужно быть острожными на воде, велосипеде, играя в футбол, волейбол. Ivona расскажет, как действовать, если порезались или получили травму.
Как обработать рану:
- Когда получили рану, то нужно как можно быстрее ее промыть чистой водой. Если в рану попал песок, земля, нужно срочно ее продезинфицировать. Для этого понадобиться перекись водорода. Если рана долго кровоточит, нужно обращаться за медицинской помощью.
- Когда рану обработали, то необходимо воспользоваться антибактериальным средством или заживляющей мазью.
- Если рана небольшая, то понадобиться пластырь. Если рана большая или находится на суставе, то нужен бинт.
Как действовать в случае ушибов:
- В случае ушибов, растяжений нельзя заниматься самолечением, а следует проконсультироваться с врачом. Чаще всего эти травмы сопровождаются сильной болью и ограничением подвижности.
- Оказывая первую помощь, стоит помнить, что место ушиба нельзя греть, а следует делать холодный компресс или охлаждающий спрей.
Ранее мы писали, как хранить лекарства летом.
Полная версия правил