Узнайте, что нужно делать.

Читай также: Что делать летом, чтобы не заболеть зимой

Лето – это не только время отдыха, отпусков. Также это период травм и порезов. Отдыхая с друзьями мы иногда забываем о том, что нужно быть острожными на воде, велосипеде, играя в футбол, волейбол. Ivona расскажет, как действовать, если порезались или получили травму.

Как обработать рану:

Когда получили рану, то нужно как можно быстрее ее промыть чистой водой. Если в рану попал песок, земля, нужно срочно ее продезинфицировать. Для этого понадобиться перекись водорода. Если рана долго кровоточит, нужно обращаться за медицинской помощью.

Когда рану обработали, то необходимо воспользоваться антибактериальным средством или заживляющей мазью.

Если рана небольшая, то понадобиться пластырь. Если рана большая или находится на суставе, то нужен бинт.

Как действовать в случае ушибов и ран depositphotos.com

В случае ушибов, растяжений нельзя заниматься самолечением, а следует проконсультироваться с врачом. Чаще всего эти травмы сопровождаются сильной болью и ограничением подвижности.

Оказывая первую помощь, стоит помнить, что место ушиба нельзя греть, а следует делать холодный компресс или охлаждающий спрей.

Ранее мы писали, как хранить лекарства летом.