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Как действовать в случае ушибов и ран

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Узнайте, что нужно делать.
Как действовать в случае ушибов и ран
Как действовать в случае ушибов и ран
depositphotos.com

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Лето – это не только время отдыха, отпусков. Также это период травм и порезов. Отдыхая с друзьями мы иногда забываем о том, что нужно быть острожными на воде, велосипеде, играя в футбол, волейбол. Ivona расскажет, как действовать, если порезались или получили травму.

Как обработать рану:

  • Когда получили рану, то нужно как можно быстрее ее промыть чистой водой. Если в рану попал песок, земля, нужно срочно ее продезинфицировать. Для этого понадобиться перекись водорода. Если рана долго кровоточит, нужно обращаться за медицинской помощью.
  • Когда рану обработали, то необходимо воспользоваться антибактериальным средством или заживляющей мазью.
  • Если рана небольшая, то понадобиться пластырь. Если рана большая или находится на суставе, то нужен бинт.

Как действовать в случае ушибов и ран
Как действовать в случае ушибов и ран
depositphotos.com

Как действовать в случае ушибов:

  • В случае ушибов, растяжений  нельзя заниматься самолечением, а следует проконсультироваться с врачом. Чаще всего эти травмы сопровождаются сильной болью и ограничением подвижности.
  • Оказывая первую помощь, стоит помнить, что место ушиба нельзя греть, а следует делать холодный компресс или охлаждающий спрей. 

Ранее мы писали, как хранить лекарства летом. 

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Теги: первая помощь, ушибы, порезы
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