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Привычки, которые защищают от опасных заболеваний

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Стоит помнить о простых правилах.
Привычки, которые защищают от опасных заболеваний
Привычки, которые защищают от опасных заболеваний
pinterest.com

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Главными причинами преждевременной смертности являются неинфекционные болезни: сердечно-сосудистые, рак и диабет. От сердечно-сосудистых болезней умирает 68% украинцев, 13% людей умирает от рака, 5% - из-за травм, и 7% - через другие болезни, не передаются. И этим болезням или травмам значительной мере можно предотвратить, если повлиять на факторы риска заботой о здоровье. В МОЗ рассказали о простых правилах, которые помогут позаботиться о своем здоровье.

  • Здоровое питание

Более 38% украинцев умирает из-за болезней, связанных с питанием: ишемическая болезнь сердца, инсульт и гипертензия. Не все случаи сердечно-сосудистых болезней вызваны питанием. Исследования показывают, что нашему рациона не хватает  злаков, фруктов, орехов и семян, омега-3 жирных кислот и морепродуктов, зато есть избыток соли. 

Диабет преждевременно уносит жизни 1% украинцев, но страдает него более 9%. Диабет часто сопровождается сердечно-сосудистыми болезнями, висцеральным ожирением и избыточным весом. 

Привычки, которые защищают от опасных заболеваний
Привычки, которые защищают от опасных заболеваний
pinterest.com

  • Отказ от курения и алкоголя

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Почти 40% украинских мужчин и 9% украинских женщин курят. Активное и пассивное курение является главной причиной хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ). Курение увеличивает воспалительный фон и склонность к тромбообразованию, и на 50% увеличивает общую преждевременную смертность и на 60% - смертность от рака. Люди, которые курят, чаще имеют психические расстройства. Это не потому, что курение вызывает депрессию, а потому, что при тревожности или депрессии люди ошибочно ищут успокоения в сигаретах.

Украинцы потребляют почти 9 литров чистого спирта в год. А 20% украинских мужчин регулярно напиваются или уходят в запой. 

Потребление, а тем более злоупотребление алкоголем, увеличивает риск появления  рака печени, поджелудочной железы, деменции. Нужно отметить, что не существует безопасной дозы алкоголя.

  • Контроль веса

Часто наш вес является следствием совокупного влияния генетики, культуры питания в семье, вынужденного образа жизни, психического состояния и гормональных нарушений. Поэтому так трудно ее нормализовать, но стоит к этому стремиться.

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Люди с ожирением более подвержены развитию рака поджелудочной железы,  увеличивается риск апноэ (остановки дыхания во сне), болезней почек, сердечно-сосудистых болезней и диабета. Ожирение и депрессия взаимосвязаны. Ожирение у женщин в 35-65% случаев сочетается с синдромом поликистозных яичников. 

Висцеральный, то есть внутренний жир - одна из главных причин сердечно-сосудистых болезней, хронического воспаления и эректильной дисфункции. 

Контролировать вес помогут семейный врач, здоровый рацион, полноценный сон, физическая активность, отсутствие алкоголя, и забота о психическом здоровье.

Привычки, которые защищают от опасных заболеваний
Привычки, которые защищают от опасных заболеваний
depositphotos.com

  •  Физические нагрузки

Бег или быстрая ходьба - это снижение уровня холестерина,восстановление баланса между симпатической и парасимпатической нервными системами, активация нейрогенеза и профилактика деменции и депрессии. Силовые упражнения нужны для предотвращения остеопороза, похудения, терапии ревматоидного артрита и остеоартрита.

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Планка нужна для укрепления мышц туловища, ягодиц и рук. Растяжение делают суставы более подвижными, мышцы и сухожилия - эластичными и крепкими, помогают при боли в шее, спине или суставах. 

  • Безопасный секс

Половым путем передаются ВИЧ, гепатит С, гонорея, сифилис, вирус папилломы

Поэтому пользуйтесь мужскими или женскими презервативами, кроме тех случаев, когда хотите зачать ребенка, оба партнера сдали анализы и точно знают, что нет инфекций.

Привычки, которые защищают от опасных заболеваний
Привычки, которые защищают от опасных заболеваний
depositphotos.com

  • Пристегивать ремень безопасности

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Использование ремней безопасности снижает риск смерти водителя и пассажиров на переднем сиденье на 45-50%, риск травм - на 20-45%. Ремень безопасности пассажиров на задних сиденьях снижает риск смертельных и серьезных травм на 25%, незначительных травм - до 75%. Пристегнуты должны быть все пассажиры авто - законы физики действуют и как на переднем, так и на заднем сиденьях. Подушки безопасности не заменят ремни - они их дополняют.

Ранее мы писали, как сохранить слух.

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Теги: рекомендации МОЗ, полезные привычки
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Источник: moz.gov.ua

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