Привычки, которые защищают от опасных заболеваний

Стоит помнить о простых правилах.

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Главными причинами преждевременной смертности являются неинфекционные болезни: сердечно-сосудистые, рак и диабет. От сердечно-сосудистых болезней умирает 68% украинцев, 13% людей умирает от рака, 5% - из-за травм, и 7% - через другие болезни, не передаются. И этим болезням или травмам значительной мере можно предотвратить, если повлиять на факторы риска заботой о здоровье. В МОЗ рассказали о простых правилах, которые помогут позаботиться о своем здоровье.

Здоровое питание

Более 38% украинцев умирает из-за болезней, связанных с питанием: ишемическая болезнь сердца, инсульт и гипертензия. Не все случаи сердечно-сосудистых болезней вызваны питанием. Исследования показывают, что нашему рациона не хватает злаков, фруктов, орехов и семян, омега-3 жирных кислот и морепродуктов, зато есть избыток соли.

Диабет преждевременно уносит жизни 1% украинцев, но страдает него более 9%. Диабет часто сопровождается сердечно-сосудистыми болезнями, висцеральным ожирением и избыточным весом.



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Отказ от курения и алкоголя

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Почти 40% украинских мужчин и 9% украинских женщин курят. Активное и пассивное курение является главной причиной хронического обструктивного заболевания легких (ХОБЛ). Курение увеличивает воспалительный фон и склонность к тромбообразованию, и на 50% увеличивает общую преждевременную смертность и на 60% - смертность от рака. Люди, которые курят, чаще имеют психические расстройства. Это не потому, что курение вызывает депрессию, а потому, что при тревожности или депрессии люди ошибочно ищут успокоения в сигаретах.



Украинцы потребляют почти 9 литров чистого спирта в год. А 20% украинских мужчин регулярно напиваются или уходят в запой.

Потребление, а тем более злоупотребление алкоголем, увеличивает риск появления рака печени, поджелудочной железы, деменции. Нужно отметить, что не существует безопасной дозы алкоголя.

Контроль веса

Часто наш вес является следствием совокупного влияния генетики, культуры питания в семье, вынужденного образа жизни, психического состояния и гормональных нарушений. Поэтому так трудно ее нормализовать, но стоит к этому стремиться.

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Люди с ожирением более подвержены развитию рака поджелудочной железы, увеличивается риск апноэ (остановки дыхания во сне), болезней почек, сердечно-сосудистых болезней и диабета. Ожирение и депрессия взаимосвязаны. Ожирение у женщин в 35-65% случаев сочетается с синдромом поликистозных яичников.

Висцеральный, то есть внутренний жир - одна из главных причин сердечно-сосудистых болезней, хронического воспаления и эректильной дисфункции.

Контролировать вес помогут семейный врач, здоровый рацион, полноценный сон, физическая активность, отсутствие алкоголя, и забота о психическом здоровье.



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Физические нагрузки

Бег или быстрая ходьба - это снижение уровня холестерина,восстановление баланса между симпатической и парасимпатической нервными системами, активация нейрогенеза и профилактика деменции и депрессии. Силовые упражнения нужны для предотвращения остеопороза, похудения, терапии ревматоидного артрита и остеоартрита.

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Планка нужна для укрепления мышц туловища, ягодиц и рук. Растяжение делают суставы более подвижными, мышцы и сухожилия - эластичными и крепкими, помогают при боли в шее, спине или суставах.

Безопасный секс

Половым путем передаются ВИЧ, гепатит С, гонорея, сифилис, вирус папилломы

Поэтому пользуйтесь мужскими или женскими презервативами, кроме тех случаев, когда хотите зачать ребенка, оба партнера сдали анализы и точно знают, что нет инфекций.



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Пристегивать ремень безопасности

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Использование ремней безопасности снижает риск смерти водителя и пассажиров на переднем сиденье на 45-50%, риск травм - на 20-45%. Ремень безопасности пассажиров на задних сиденьях снижает риск смертельных и серьезных травм на 25%, незначительных травм - до 75%. Пристегнуты должны быть все пассажиры авто - законы физики действуют и как на переднем, так и на заднем сиденьях. Подушки безопасности не заменят ремни - они их дополняют.



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