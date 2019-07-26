Прима-балерина показала подругу, с которой дружит почти 30 лет.

Екатерина Кухар рассказала о женской дружбе и показала детские фото instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Недавно прима-балерина Национальной оперы Украины, судья шоу “Танці з зірками“ Екатерина Кухар открыла тайну, кому она может доверить свои самые заветные секреты. У себя на страничке в instagram она поздравила свою подругу Богдану Шпанскую, написала трогательный текст о их истории дружбы и разместила фото с крестницей.

Читай также: Екатерина Кухар в белом платье поразила фанов грацией Многие не верят в женскую дружбу....Но я, хочу поделиться и рассказать свою историю......

“Страшно“ подумать,...... но почти 30 лет я ДРУЖУ с этой весёлой, беззаботной, невероятно позитивной женщиной.... Женщиной?! Я это сказала?!

Кажется совсем недавно мы тайком делились бутербродами и уплетали их за обе щеки в раздевалке хореографического училища... Вместе сбегали из пионерского лагеря, вместе переживали первую любовь и измену..., сдавали экзамены, становились на весы, делали enveloppé, relevé lent ♀ и худели....))),плакали .... горько, горько )))... и смеялись от души, до спазмов в животе...и получали двойки за поведение на уроках... и делились впечатлениями о первом поцелуе....

Кажется ВСЯ моя жизнь плотно связана с тобой......

Ты всегда была и остаёшься для меня рассудительной

“старшей сестрой“, которой у меня никогда не было... Мудрой и верной подругой, которая всегда “трезво“ мыслит и возвращает меня «на землю» после моих творческих

“полётов в небеса“... никогда при этом не осуждая..., - написала Екатерина.

После Катерина Кухар рассказала притчу про друзей и поздравила подругу с Днем Рождения!

Также звезда показала фото из архива, где они с подругой запечатлены перед выступлением, а на нескольких снимках девочки вместе отдыхают на море.

пресс-служба

пресс-служба

пресс-служба

Ранее мы писали, что Настя Каменских взбудоражила Сеть постельным фото с подружкой.