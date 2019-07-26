Екатерина Кухар рассказала о женской дружбе и показала детские фото
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Недавно прима-балерина Национальной оперы Украины, судья шоу “Танці з зірками“ Екатерина Кухар открыла тайну, кому она может доверить свои самые заветные секреты. У себя на страничке в instagram она поздравила свою подругу Богдану Шпанскую, написала трогательный текст о их истории дружбы и разместила фото с крестницей.
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Многие не верят в женскую дружбу....Но я, хочу поделиться и рассказать свою историю......
“Страшно“ подумать,...... но почти 30 лет я ДРУЖУ с этой весёлой, беззаботной, невероятно позитивной женщиной.... Женщиной?! Я это сказала?!
Кажется совсем недавно мы тайком делились бутербродами и уплетали их за обе щеки в раздевалке хореографического училища... Вместе сбегали из пионерского лагеря, вместе переживали первую любовь и измену..., сдавали экзамены, становились на весы, делали enveloppé, relevé lent ♀ и худели....))),плакали .... горько, горько )))... и смеялись от души, до спазмов в животе...и получали двойки за поведение на уроках... и делились впечатлениями о первом поцелуе....
Кажется ВСЯ моя жизнь плотно связана с тобой......
Ты всегда была и остаёшься для меня рассудительной
“старшей сестрой“, которой у меня никогда не было... Мудрой и верной подругой, которая всегда “трезво“ мыслит и возвращает меня «на землю» после моих творческих
“полётов в небеса“... никогда при этом не осуждая..., - написала Екатерина.
После Катерина Кухар рассказала притчу про друзей и поздравила подругу с Днем Рождения!
Многие не верят в женскую дружбу.... Но я, хочу поделиться и рассказать свою историю......))) «Страшно» подумать🙈,...... но почти 30 лет я ДРУЖУ с этой весёлой, беззаботной, невероятно позитивной женщиной Богданой.... @bogdana_shpanskaya26 Женщиной?!😳 Я это сказала ?!😱 Кажется совсем недавно мы тайком делились бутербродами🍔 и уплетали их за обе щеки в раздевалке хореографического училища...... Вместе сбегали из пионерского лагеря, вместе 🦜🦜переживали первую любовь и измену...., сдавали экзамены, становились на весы, делали enveloppé , relevé lent 👯♀️и худели....))),плакали .... горько, горько ))).... и смеялись от души, до спазмов в животе......и получали двойки за поведение на уроках😈..... и делились впечатлениями о первом поцелуе.... 🤫 Кажется ВСЯ моя жизнь плотно связана с тобой......💞 Ты всегда была и остаёшься для меня рассудительной « старшей сестрой», которой у меня никогда не было..... Мудрой и верной подругой , которая всегда «трезво» мыслит и возвращает меня « на землю» после моих творческих « полётов в небеса»🤪..... никогда при этом не осуждая .....👆🏻 Я очень люблю притчу про мудреца, которого спросили: сколько видов дружбы существует? Четыре — ответил он. Есть друзья, как еда — каждый день ты нуждаешься в них. Есть друзья, как лекарство, ищешь их, когда тебе плохо. Есть друзья, как болезнь, они сами ищут тебя. Но есть такие друзья, как воздух — их не видно, но они всегда с тобой. Родная моя!!! 🤗Ты - как воздух!!! Мы редко видимся, но ты ВСЕГДА СО МНОЙ. И пусть так будет всегда!!! 🥳😘Happy birthday! 🎉🥂 #foreverlove #продружбу #друзьякаквоздух
Также звезда показала фото из архива, где они с подругой запечатлены перед выступлением, а на нескольких снимках девочки вместе отдыхают на море.
Ранее мы писали, что Настя Каменских взбудоражила Сеть постельным фото с подружкой.
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