Так ли вреден этот напиток, как принято считать?

Кто не любит кофе? Кофе любят все! Ну… почти все. Любимый многими напиток то подвергается критике, то воспевается. Нужно ли отказываться от кофе, сколько чашек в день можно выпить и как узнать, что у вас непереносимость? Ivona с помощью диетолога ответит на главные вопросы.

Читай также: Как чай для похудения влияет на организм: ответ диетолога

Кофеин=кофе?

Для многих упоминание вещества кофеина напрямую приравнивается к кофе. Тем не менее, кофеин содержится в большом количестве напитков. Шоколад, чай, кола, энергетики и даже виски - все это источники стимулятора ЦНС - кофеина.

Кофе - враг или друг? Отвечает диетолог pinterest.com

Кофеин называют антиоксидантом и приписывают ему много чудесных свойств. Какие же из них действительно научно доказаны?

Энергетик

Кофеин в составе кофе - отличный энергетик, который часто используют спортсмены перед тренировкой. Исследования доказывают, что кофеин способен увеличивать силу, стимулируя выброс норадреналина из адреналиновых желез и способствуя лучшему сокращению мышц. Когда это происходит, ощущение физического напряжения притупляется, а работа нейронов мозга усиливается.

Такие эффекты положительно сказываются на памяти, сосредоточенности и реакции.

Жиросжигатель

Кофеин - один из основных ингредиентов в составе жиросжигателей. Почему? Связано это с ускорением метаболизма и влиянием на перистальтику кишечника. К тому же ученые наблюдали снижение аппетита при потреблении кофеина. Тем не менее, совсем недавно новое исследование показало, что этот эффект наблюдался достаточно короткий период времени, а с теми, кто привык потреблять кофеин ежедневно и вовсе не срабатывал.

Кофе - враг или друг? Отвечает диетолог pinterest.com

Может улучшить физическую производительность

Кофеин стимулирует нервную систему, сигнализируя жировым клеткам о расщеплении жира в организме. Кофе также повышает уровень адреналина в крови. Этот гормон готовит тело к интенсивным физическим нагрузкам.

На сегодняшний день кофеин является одной из самых часто употребляемых в мире спортивных добавок. Он используется как в чистом виде, так и виде элемента различных продуктов спортивного питания.

При приеме кофеина растет спортивная работоспособность атлетов (растет общий тоннаж тренировки, тоннаж за неделю, количество движений на тренировке) и отмечается снижение средней интенсивности одного движения, что свидетельствует об улучшении силовой выносливости атлетов.

Содержит важные питательные вещества

Кофеин содержит некоторое количество полезных питательных веществ. Например, витамины B2, B5, B3, калий, марганец и магний. Процент содержания этих веществ незначителен, тем не менее, кофеин часто может стать хорошим дополнением к рациону для их восполнения.

Кофе - враг или друг? Отвечает диетолог pinterest.com

Может защитить от болезни Альцгеймера и слабоумия

Потребление кофе может быть связано со снижением риска развития деменции. Как кофе может защитить от болезни Альцгеймера, неясно, но одно исследование привело к выводу, что ответ может дать незначительный компонент - эйкозаноил-5-гидрокситриптамид. Однако, несмотря на эти результаты, для людей, у которых уже есть болезнь Альцгеймера, последствия потребления кофеина могут быть не столь полезными,

Читай также: Почему важно следить за количеством сахара в рационе: ответ диетолога Кофеин помогает бороться с депрессией

Медицинские исследования взаимосвязи между потреблением кофеина и депрессией, особенно при употреблении кофе и чая, часто показывают, что кофеин может снизить частоту возникновения депрессии. Некоторые даже зашли так далеко, что предположили, что кофеин может снизить частоту самоубийств.

Некоторые его компоненты могут противодействовать негативным последствиям депрессии. Кофе также содержит хлорогеновую кислоту, феруловую кислоту и кофейную кислоту. Эти кислоты могут уменьшить воспаление нервных клеток, которое происходит в мозге людей с депрессией. Наряду с природными антиоксидантными свойствами кофеина, кофе может действовать как противовоспалительное средство в пораженных частях мозга, что помогает облегчить дискомфорт, вызванный депрессией, спровоцированной воспалением.

Кофе - враг или друг? Отвечает диетолог pinterest.com

Какая доза кофеина безопасна?

Понятие “безопасной дозы“ кофеина достаточно относительное. Все зависит от вашего состояния здоровья и индивидуального восприятия (генетическая чувствительность к кофеину). Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA), Национальные академии наук США (NAS) и Минздрав Канады пришли к выводу, что здоровым взрослым людям можно потреблять до 400 мг кофеина в сутки, что эквивалентно 5,5 порциям эспрессо или почти 10 чашкам черного чая.

Как видим, такие нормы выполнить достаточно легко даже заядлым любителям кофе.

Тем не менее, если вы чувствуете, что после напитка вам не хорошо, вы ощущаете головокружение, тошноту, слабость, то сократите потребление кофеина. Не рекомендуется превышать норму в 200 мг кормящим и беременным.

Кофе - враг или друг? Отвечает диетолог pinterest.com

Читай также: Сколько стаканов воды нужно пить в день

Почему иногда кофе оказывает слабительный эффект?

Кофе действительно может провоцировать слабительный эффект. Он связан с выделением гастрина. Этот гормон, который вырабатывает желудок, ускоряет пищеварение в толстой кишке. Более того, кофе без кофеина имеет аналогичный эффект. Однако сам кофеин, по-видимому, также стимулирует дефекацию, усиливая перистальтику, сокращения, которые перемещают пищу через пищеварительный тракт. Тем не менее, далеко не на всех действует такое свойство, гораздо чаще срабатывает мочегонный эффект. Не стоит бояться таких проявлений, они вполне физиологичны и здоровы.

Кофе - враг или друг? Отвечает диетолог pinterest.com

Кофеин и похудение

Как уже было написано ранее, кофеин может поспособствовать похудению. Но не стоит всецело полагаться только на кофе. Тем более, речь не идет о похудении, когда вы потребляете различного рода кофейные напитки с добавлением сахаров, сиропов, сливок и т.д.

Когда кофе становится опасным?

Кофеин может вызвать тревожное расстройство из-за превышения допустимых доз. Такая передозировка кофеином чревата неврозами и срывами. Для людей чувствительных к кофеину даже нормальные дозы могут привести к подобным последствиям.

Увеличение частоты сердечных сокращений, учащение пульса и тремор - достаточно частые последствия передозировки кофеином. Зачастую наблюдается у спортсменов, которые помимо потребления кофеиновых напитков, употребляют вещество в качестве спортивных добавок.

Генетическая непереносимость или восприимчивость. Существуют гены, которые могут усиливать восприимчивость человека к кофеину, тем самым значительно увеличивая его эффекты. Таким людям нужно уменьшать дневные нормы.

Ранее мы рассказывали, как питаться после 30.