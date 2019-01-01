В МОЗ обращают внимание на необходимость соблюдения условий хранения лекарственных средств в летний период.

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Высокая температура может влиять на качество и эффективность лекарств. Но и в холодильнике лекарства хранить не стоит, если это не указано в инструкции. В МОЗ рассказали, при какой температуре надо хранить лекарства, почему не стоит оставлять препараты в машине и на что всегда необходимо обращать внимание.

При какой температуре хранятся лекарства:

Температура, при которой обычно рекомендуется хранить большинство лекарств - не выше 25 градусов по Цельсию. Место, где вы держите медикаменты, также должно быть сухим и без прямого попадания солнечных лучей.

Некоторые виды лекарств более чувствительны к изменениям температуры и влажности. Это прежде всего касается инсулина, гормональных препаратов, нитроглицерина, вакцин и сывороток. Также это могут быть препараты, содержащие гликозиды, медицинские жиры и масла или мази на жировой основе. Для них очень важно соблюдение правильных условий хранения, в частности температурного режима и влажности.

Например, инсулин нужно хранить в холодильнике при температуре около 2-8 градусов по Цельсию. Особенно это касается еще не распакованных флаконов. Чрезмерное замораживания или нагрева инсулина очень сильно влияет на его эффективность.



Как хранить лекарства летом: рекомендации МОЗ pinterest

Как хранить и транспортировать лекарства летом:

Организуйте безопасное место для домашней аптечки - сохраняйте лекарства в прохладном, темном и сухом месте. Никогда не оставляйте их в помещениях с высокой влажностью - особенно в ванной комнате или кухне без хорошей вентиляции. А также на подоконнике или столе, где возможно попадание солнечных лучей.

Всегда внимательно читайте инструкцию. Лекарства, которые должны храниться в холодильнике, более чувствительны к высоким температурам.

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Когда жарко, стоит следить, чтобы дверь холодильника были плотно закрыты, проверять соблюдение температурного режима и по возможности сразу ставить лекарства в холодильник, как только их приобрели (те, которые требуют хранения в холодильнике).

Никогда не храните лекарства в холодильнике или морозильной камере, если в инструкции не указан такой способ хранения. Из-за высокой влажности и низкой температуры препараты могут испортиться.



Как хранить лекарства летом: рекомендации МОЗ pinterest

Не оставляйте лекарства в автомобиле. Берите их с собой, даже если нужно выйти на короткий промежуток времени. В жару автомобиль может нагреваться до 70 градусов по Цельсию - такой температуры достаточно, чтобы они испортились. Если путешествуете автомобилем на дальние расстояния - не оставляйте аптечку в багажнике.

Если планируете путешествие самолетом, держите лекарства в ручную кладь. Температура места для хранения багажа в самолете обычно не контролируется, поэтому существует высокий риск, что лекарства испортятся или потеряют эффективность.

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Обращайте внимание на изменение консистенции, цвета, формы или запаха лекарств. Никогда не принимайте лекарства, которые имеют заметные изменения (к примеру, таблетки, треснули, склеились или стали необычно твердые или мягкие) независимо от срока годности.

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