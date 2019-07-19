Пищевое отравление – это острое заболевание, обычно сопровождающееся расстройством пищеварения.

Пищевое отравление: как распознать и что есть после? pinterest

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Лето, пожалуй, рекордсмен среди всех сезонов по количеству пищевых отравлений. Жара, несоблюдение санитарных норм хранения продуктов и появление множества свежих фруктов, ягод и овощей – все это является частыми причинами отравлений. Хоть многие продукты и содержат потенциально вредные организмы, они обычно уничтожаются во время приготовления пищи, однако именно летом мы потребляем много “сырой! еды без использования термической обработки.

Некоторые продукты несут больший риск пищевого отравления, чем другие. К ним относятся недоваренное мясо и курица, яйца, не пастеризованные молочные продукты, моллюски и немытые фрукты, и овощи.

Чаще всего возбудителями пищевого отравления являются пять патогенов:

Норовирус (обычно встречается в устрицах, фруктах и ​​овощах)

Сальмонелла (обычно встречается в яйцах, мясе и молочных продуктах)

Clostridium perfringens (содержится в мясе и птице)

Campylobacter (содержится в недоваренном мясе и загрязненной воде)

Стафилококк (содержится в продуктах животного происхождения, таких как сливки, яйца и молоко)

Пищевое отравление: как распознать и что есть после? depositphotos

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Поскольку существует много различных типов организмов, которые могут вызывать пищевое отравление, его симптомы и степень тяжести могут различаться. Более того, время от момента пищевого отравления до появления симптомов может варьироваться от нескольких часов до нескольких дней, что потом ставит в ступор при размышлении: “Что же я такого съел?“.

Боль в животе и спазмы

Боль в животе и спазмы могут возникнуть, когда слизистая оболочка желудка и кишечника воспаляется. Мышцы живота сокращаются, чтобы ускорить естественные движения кишечника, чтобы как можно быстрее избавиться от вредных организмов, тем самым провоцируя болезненные спазмы.

Диарея

Диарея определяется наличием жидкого стула три и больше раз в течении 24 часов. Самым большим риском для здоровья при диарее является обезвоживание, поэтому важно убедиться, что вы пьете достаточно жидкости.



Пищевое отравление: как распознать и что есть после? depositphotos

Головная боль

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Вы можете испытывать головную боль, когда у вас пищевое отравление, что является частым признаком обезвоживания.

Рвота

Это защитный механизм, который помогает вашему организму избавиться от вредных микроорганизмов, которые вы съели. Если вас рвет, то не старайтесь сдерживаться, а лучше поддайтесь этому «инстинкту выживания».

Общая подавленность

Во время попадания в организм инфекции, у нас выделяется химическое вещество – цитокины. Цитокины имеют много разных ролей, но важной является регуляция иммунного ответа организма на инфекцию. Грубо говоря, они, сообщают своим иммунным клеткам, куда идти и как себя вести. Их присутствие также вызывает некоторые типичные симптомы болезни, такие как потеря аппетита. Подавленность, усталость, боли.

Высокая температура и озноб

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Лихорадка распространена во многих болезнях и является частью естественной защиты организма от инфекции. Производящие лихорадку вещества, называемые пирогенами, провоцируют повышение температуры. Они высвобождаются либо иммунной системой, либо инфекционными бактериями, попавшими в тело. Это помогает бороться с инфекцией, делая среду слишком горячей для бактерий или вирусов, которые вызвали развитие инфекции.



Пищевое отравление: как распознать и что есть после? depositphotos

Боль в мышцах

Во время отравления тело выделяет гистамин, химическое вещество, которое помогает расширять кровеносные сосуды, позволяя большему количеству лейкоцитов проходить для борьбы с инфекцией. Гистамин помогает увеличить приток крови к инфицированным участкам тела. Наряду с другими веществами, участвующими в иммунном ответе, такими как цитокины, гистамин может проникать в другие части вашего тела и раздражать болевые рецепторы.

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Симптомы пищевого отравления обычно не длятся более 48 часов. Если с момента появления симптомов прошло два дня, пришло время обратиться к врачу. Помните, что к серьезным симптомам, таким как кровавый стул, головокружение, мышечная слабость и сильные спазмы желудка, следует относиться серьезно. Не ждите, пока они исчезнут сами.

Что есть после отравления?

Прежде всего, стоит помнить, что сейчас организм ослаблен и не в состоянии работать в том же режиме, что и раньше. Вы должны устроить ему небольшой «отпуск» и не нагружать лишними калориями.



Пищевое отравление: как распознать и что есть после? depositphotos

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Пейте воду. Этот пункт является, пожалуй, самым важным. Поскольку после отравления организм обезвожен, особенно если у вас наблюдалась рвота или диарея. Пейте часто и маленькими порциями чистую воду.

Когда вы чувствуете, что можете есть и часть симптомов уже исчезла, начинайте есть мягкую пищу для желудка и желудочно-кишечного тракта. Это должна быть нежирная еда с низким содержанием клетчатки (бананы, яичные белки, отварной картофель, овсяная каша и т.д.)

Не наедайтесь. После отравления желательно вводить пищу постепенно, маленькими порциями и не “до отвала“. Все должно быть максимально легким, отдайте предпочтение приготовлению на пару и варке.

Избегайте продуктов-раздражителей: алкоголь, кофеин, острое, жареное, продукты с большим содержанием клетчатки, молочные продукты.

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Ну и напоследок, помните, что не испортить летний отдых и избежать таких неприятностей как отравление вам поможет гигиена, правильный выбор продуктов и поддержание условий их хранения.



Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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