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Почему кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях

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Узнайте, что может быть причиной.
Почему кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях
Почему кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях
pinterest

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У многих бывало, что  при резких движениях темнело в глазах и кружилась голова. Такое явление называется гипотензия. И если часто стало это повторятся, то стоит обратить внимание. Ivona расскажет, почему кружится голова и темнеет в глаза при резких движениях.

  • Анемия

Головокружение и что темнеет в глаза может наблюдаться при анемии. Это происходит из-за того, что уменьшается количество эритроцитов, которые переносят кислород в кровоток.

Почему кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях
Почему кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях
pinterest

  • Обезвоживание

Когда летом темнеет в глазах и кружится голова, то все списываем на жару. Но причина кроется в том, что обезвоживании. Не нужно забывать следить за водным балансом.

  • Прием лекарств

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Прием седативных препаратов или препаратов для повышения/понижения  давления может вызывать головокружения. Стоит проконсультироваться с врачом.

Почему кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях
Почему кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях
pinterest

  • Щитовидная железа

Если регулярно кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях, то рекомендуется проверить щитовидную железу. Также кроме головокружения при проблемах со щитовидкой наблюдается выпадение волос, отсутствие или наоборот сильный аппетит, апатия.

  • Пониженное давление

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Низкое давление может быть причиной головокружения и того, что темнеет в глазах при резких движениях. Но кроме этого еще есть слабость, звенит в ушах, может тошнить. 

Ранее мы писали, какими заболеваниями болеют женщины. 

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Теги: головокружение, голова болит, темнее в глазах
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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GreenPeace!    18.07.2019, 11:41
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