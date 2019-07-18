Узнайте, что может быть причиной.

Почему кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях pinterest

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У многих бывало, что при резких движениях темнело в глазах и кружилась голова. Такое явление называется гипотензия. И если часто стало это повторятся, то стоит обратить внимание. Ivona расскажет, почему кружится голова и темнеет в глаза при резких движениях.

Анемия

Головокружение и что темнеет в глаза может наблюдаться при анемии. Это происходит из-за того, что уменьшается количество эритроцитов, которые переносят кислород в кровоток.



Почему кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях pinterest

Обезвоживание

Когда летом темнеет в глазах и кружится голова, то все списываем на жару. Но причина кроется в том, что обезвоживании. Не нужно забывать следить за водным балансом.

Прием лекарств

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Прием седативных препаратов или препаратов для повышения/понижения давления может вызывать головокружения. Стоит проконсультироваться с врачом.



Почему кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях pinterest

Щитовидная железа

Если регулярно кружится голова и темнеет в глазах при резких движениях, то рекомендуется проверить щитовидную железу. Также кроме головокружения при проблемах со щитовидкой наблюдается выпадение волос, отсутствие или наоборот сильный аппетит, апатия.

Пониженное давление

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Низкое давление может быть причиной головокружения и того, что темнеет в глазах при резких движениях. Но кроме этого еще есть слабость, звенит в ушах, может тошнить.



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