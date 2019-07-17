Узнайте, что это за вещества, откуда они берутся и почему ферменты так важны для здоровья .

Что такое ферменты и зачем они нужны организму pinterest

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Ферменты или энзимы - это тип белка, который находится внутри клетки, вырабатывается в организме естественным путем и участвует во множестве химических реакций. К ним относятся наращивание мышечной массы, уничтожение токсинов и разрушение частиц пищи во время пищеварения.

Форма этого белка напрямую связана с его функцией. Жара, болезни или химическое воздействие могут повредить ферменты и изменить их форму. Когда это происходит, фермент больше не работает. Это влияет на процессы в организме, которые он помогает поддерживать.

Например, ферменты необходимы для правильного функционирования пищеварительной системы. Пищеварительные ферменты в основном вырабатываются в поджелудочной железе, желудке и тонкой кишке. Но даже наши слюнные железы производят пищеварительные ферменты, которые начинают расщеплять молекулы пищи, пока вы все еще жуете.



Что такое ферменты и зачем они нужны организму pinterest

Существует три основных типа энзимов. Они разделяются на основе реакций, в которых участвуют:

Амилаза расщепляет крахмалы и углеводы на сахара. Протеаза расщепляет белки на аминокислоты. Липаза расщепляет липиды, которые являются жирами и маслами, на глицерин и жирные кислоты.

Зачем нам нужны ферменты?

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По тому, какие функции выполняют эти белки, не сложно догадаться, что без них наше нормальное пищеварение практически невозможно. Ведь мало потреблять пищу, она должна быть еще и трансформирована в организме для того, чтобы все вещества из нее могли быть усвоены и выполнять свою функцию. Ферменты позволяют переработать всю потребленную еду на аминокислоты, глюкозу и жирные кислоты.

Что может повлиять на выработку ферментов?

Температура тела. Если у вас жар, и температура тела сильно увеличивается, структура ферментов разрушается. Они больше не работают должным образом. Восстановление температуры тела до оптимального диапазона поможет восстановить работоспособность ферментов.

Заболевания. Определенные состояния здоровья, такие как панкреатит, который является воспалением поджелудочной железы, повреждают поджелудочную и могут уменьшить количество и эффективность некоторых пищеварительных ферментов.

Кислотность. Уровень pH желудка или кишечника также может влиять на активность фермента. Ферменты работают лучше всего в довольно узком диапазоне pH. Если среда, окружающая фермент, становится слишком кислой или слишком щелочной, форма и функция фермента страдают.

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Химические вещества, называемые ингибиторами, также могут влиять на способность фермента вызывать химическую реакцию. Ингибиторы могут возникать естественным путем или поступать в виде лекарств. Антибиотики являются хорошим примером. Они препятствуют распространению бактериальных инфекций определенных ферментов.



Что такое ферменты и зачем они нужны организму pinterest

Питание . Ваш рацион также может влиять на активность ферментов в организме. Это связано с тем, что многие продукты содержат пищеварительные ферменты, которые помогают разделить функционал природных ферментов в организме.

Например, хоть банан и считается углеводным калорийным продуктом, в его составе есть амилаза, которая помогает переваривать его, чтобы организм мог позже использовать эти углеводы для получения энергии.

Употребление в пищу продуктов, богатых ферментами, может повысить активность ферментов в организме. Среди рекордсменов, богатых энизимами: ананас, папайя, манго, мед, бананы, авокадо, кефир, квашеная капуста, кимчи, киви и имбирь.

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Помимо пищевых привычек, общее состояние здоровья организма также влияет на то, насколько хорошо он производит, хранит и высвобождает ферменты, и насколько эффективно они функционируют.



Что такое ферменты и зачем они нужны организму pinterest

Когда стоит прибегать к ферментам в виде лекарств?

Не смотря на распространенную рекламу, где волшебная таблетка помогает целой семье продолжить застолье, ферменты в виде лекарственных средств показаны только в определенных случаях.

Проблемы с поджелудочной железой, такие как панкреатит, муковисцидоз или рак поджелудочной железы, могут уменьшить количество важных ферментов, которые вырабатывает организм. В результате чего организм не вырабатывает достаточного количества ферментов, чтобы полностью переварить пищу и получить все необходимые питательные элементы.

Еще один случай, когда прием ферментов в виде таблеток оправдан – отравление, когда ферменты в организме не могут эффективно выполнять свою функцию.

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Сбалансированный рацион и бытовая активность помогут ферментам в организме функционировать без перебоев. В противном случае, например, если у вас в привычке периодически перекусывать большим количеством жирной пищи, вас могут настигнуть неприятные последствия, такие как расстройство желудка, тошнота или диарея.



Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина



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