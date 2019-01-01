Узнайте, почему офтальмологи рекомендуют защищать глаза от солнечных лучей.

Читай также: ТОП-5 болезней, которыми часто болеют летом

Солнцезащитные очки – это уже давно не просто модный аксессуар и необходимость, чтобы избежать проблем с глазами. Ivona расскажет, почему нужно носить солнцезащитные очки.

Морщины

Чтобы морщины не появились раньше времени нужно меньше щуриться. Ведь когда мы так делаем, то кожа вокруг чаще всего деформируется.

Усталость и переутомление глаз

Частая смена света – это нагрузка на глаза. Зрачки постоянно то сужаются, то расширяются, а если еще и начать жмурится, то кроме того, что устанут глаза, уже может начать болеть голова.



Почему нужно носить солнцезащитные очки pinterest

Потеря зрения

Как рассказывает офтальмолог Маргарита Бандацкая, избыток ультрафиолета может вызвать целый ряд заболеваний глаз. К примеру, солнце – один из факторов, провоцирующих развитие синдрома “сухого глаза“. Солнечное излучение разрушает слезную пленку, защищающую глаз, отчего меняется состав и уменьшается количество слезной жидкости и, как следствие, возникает чувство сухости глаз, ощущение жжения, боли. Порой это приводит к ухудшению зрения.

Читай также: Что есть летом

Ультрафиолетовые лучи также одни из главных виновников повреждения сетчатки и хрусталика свободными радикалами, что в итоге может привести к развитию катаракты. И чем чаще человек получает фототравмы, тем такая вероятность выше.

Рак кожи

Иногда это заболевание начинается с глазных век, поэтому в качестве перестраховки кроме солнцезащитного крема для кожи, стоит также пользоваться очками.



Ранее мы писали, какие витамины нужны летом.