Почему нужно носить солнцезащитные очки
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Солнцезащитные очки – это уже давно не просто модный аксессуар и необходимость, чтобы избежать проблем с глазами. Ivona расскажет, почему нужно носить солнцезащитные очки.
- Морщины
Чтобы морщины не появились раньше времени нужно меньше щуриться. Ведь когда мы так делаем, то кожа вокруг чаще всего деформируется.
- Усталость и переутомление глаз
Частая смена света – это нагрузка на глаза. Зрачки постоянно то сужаются, то расширяются, а если еще и начать жмурится, то кроме того, что устанут глаза, уже может начать болеть голова.
- Потеря зрения
Как рассказывает офтальмолог Маргарита Бандацкая, избыток ультрафиолета может вызвать целый ряд заболеваний глаз. К примеру, солнце – один из факторов, провоцирующих развитие синдрома “сухого глаза“. Солнечное излучение разрушает слезную пленку, защищающую глаз, отчего меняется состав и уменьшается количество слезной жидкости и, как следствие, возникает чувство сухости глаз, ощущение жжения, боли. Порой это приводит к ухудшению зрения.
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Ультрафиолетовые лучи также одни из главных виновников повреждения сетчатки и хрусталика свободными радикалами, что в итоге может привести к развитию катаракты. И чем чаще человек получает фототравмы, тем такая вероятность выше.
- Рак кожи
Иногда это заболевание начинается с глазных век, поэтому в качестве перестраховки кроме солнцезащитного крема для кожи, стоит также пользоваться очками.
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