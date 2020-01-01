Какие витамины нужны летом
Читай также: Какими полезными свойствами обладает варенье из шишек
Лето - это отличное время, чтобы запастись витаминами. Ведь именно в это время года много овощей, фруктов, ягоды, которые богаты витаминами. Не нужно забывать, что из-за жары и потоотделения наш организм теряет ряд необходимых питательных веществ, которые возможно восстановить с помощью пищи.
- Витамин А
Ультрафиолетовое излучение повреждает наши клетки. Это приводит к старению кожи и образованию морщин. Вот почему этот витамин так важен. Дефицит витамина А может отразиться не только на состояние кожи, но и быть причиной того, что ногти слоятся и ломаются, , могут появиться проблемы со зрением.
Витамин А содержится в брокколи, цуккини, моркови, картофели, красном перце, грейпфруте, бобовых, молочных продуктах.
- Витамин С
Этот витамин очень важен для иммунной системы. Дефицит витамина С является причиной того, что кожа сухая, болят суставы, может быть потеря веса, раны заживают долго, часто идет кровь из носа.
Витамин С содержится в клубнике, чернике, петрушке, шиповнике, цветной капусте, брокколи, рукколе, помидорах.
- Витамин D
Организму нужно готовиться к зиме. Если будет дефицит витамина D, то может появиться бледность, упадок сил, боль в суставах и мышцах, возникнут проблемы с пищеварением
Витамин D содержится в кефире, сырах, йогурте, грибах, петрушке, лососе.
- Витамин Е
Витамин Е является антиоксидантом и способствует обновлению клеток. Благодаря чему улучшается состояние кожи и волос.
Витамин Е содержится в миндале, авокадо, шпинате, оливковом масле, гречке.
- Магний
Летом у многих наблюдается дефицит магния. Он содержится в калорийных и жирных продуктах, которые стараются исключить из рациона , чтобы похудеть. Но это нельзя делать. Если организму не будет хватать магния, это отразится на работе сердца.
Магний содержится в малине, персиках, груше, молочных продуктах.
- Железо
Источником железа является мясо, а летом его едят меньше. Дефицит железа негативно сказывается на здоровье. Может появиться апатия, слабость, усталость.
Железо содержится в кунжуте, шпинате, бобовых, печени.
Ранее мы писали, как питаться в жару.
Полная версия правил