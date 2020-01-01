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Какие витамины нужны летом

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Узнайте, как нужно питаться летом, чтобы надолго запастись витаминами.
Какие витамины нужны летом
Какие витамины нужны летом
pinterest.com

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Лето - это отличное время, чтобы запастись витаминами. Ведь именно в это время года много овощей, фруктов, ягоды,  которые богаты витаминами.  Не нужно забывать, что  из-за жары и потоотделения наш организм теряет ряд необходимых питательных веществ, которые возможно восстановить с помощью пищи.  

  • Витамин А

Ультрафиолетовое излучение  повреждает наши клетки. Это приводит к старению кожи и образованию морщин. Вот почему этот витамин так важен.  Дефицит витамина А может  отразиться не только на состояние кожи, но и быть причиной  того, что ногти слоятся и ломаются, , могут появиться проблемы со зрением.

Витамин А содержится в брокколи, цуккини, моркови, картофели, красном перце, грейпфруте, бобовых, молочных продуктах.

Какие витамины нужны летом
Какие витамины нужны летом
pinterest

  • Витамин С

Этот витамин очень важен для иммунной системы. Дефицит витамина С является причиной того, что кожа сухая, болят суставы, может быть потеря веса, раны заживают долго, часто идет кровь из носа.

Витамин С содержится в  клубнике, чернике, петрушке, шиповнике, цветной капусте, брокколи, рукколе, помидорах.

  • Витамин D

Организму нужно готовиться к зиме. Если будет дефицит витамина D, то может появиться бледность, упадок сил, боль в суставах и мышцах, возникнут проблемы с пищеварением

Витамин D содержится в кефире, сырах, йогурте, грибах, петрушке, лососе.

  • Витамин Е

Витамин Е является антиоксидантом и способствует обновлению клеток. Благодаря чему улучшается  состояние кожи и волос.

Витамин Е содержится в миндале, авокадо, шпинате, оливковом масле, гречке.

Какие витамины нужны летом
Какие витамины нужны летом
pinterest

  • Магний

Летом у многих наблюдается дефицит магния. Он содержится в калорийных и жирных продуктах, которые стараются исключить из рациона , чтобы похудеть. Но это нельзя делать. Если организму не будет хватать магния, это отразится на работе сердца.

Магний содержится в малине, персиках, груше, молочных продуктах.

  • Железо

Источником железа является  мясо, а летом его едят меньше. Дефицит железа негативно сказывается на здоровье. Может появиться апатия, слабость, усталость.

Железо содержится в кунжуте, шпинате, бобовых, печени. 

Ранее мы писали, как питаться в жару. 

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Теги: питание, витамины, лето
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