Узнайте, как нужно питаться летом, чтобы надолго запастись витаминами.

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Лето - это отличное время, чтобы запастись витаминами. Ведь именно в это время года много овощей, фруктов, ягоды, которые богаты витаминами. Не нужно забывать, что из-за жары и потоотделения наш организм теряет ряд необходимых питательных веществ, которые возможно восстановить с помощью пищи.

Витамин А

Ультрафиолетовое излучение повреждает наши клетки. Это приводит к старению кожи и образованию морщин. Вот почему этот витамин так важен. Дефицит витамина А может отразиться не только на состояние кожи, но и быть причиной того, что ногти слоятся и ломаются, , могут появиться проблемы со зрением.

Витамин А содержится в брокколи, цуккини, моркови, картофели, красном перце, грейпфруте, бобовых, молочных продуктах.



Какие витамины нужны летом pinterest

Витамин С

Этот витамин очень важен для иммунной системы. Дефицит витамина С является причиной того, что кожа сухая, болят суставы, может быть потеря веса, раны заживают долго, часто идет кровь из носа.

Витамин С содержится в клубнике, чернике, петрушке, шиповнике, цветной капусте, брокколи, рукколе, помидорах.

Витамин D

Организму нужно готовиться к зиме. Если будет дефицит витамина D, то может появиться бледность, упадок сил, боль в суставах и мышцах, возникнут проблемы с пищеварением

Витамин D содержится в кефире, сырах, йогурте, грибах, петрушке, лососе.

Витамин Е

Витамин Е является антиоксидантом и способствует обновлению клеток. Благодаря чему улучшается состояние кожи и волос.

Витамин Е содержится в миндале, авокадо, шпинате, оливковом масле, гречке.



Какие витамины нужны летом pinterest

Магний

Летом у многих наблюдается дефицит магния. Он содержится в калорийных и жирных продуктах, которые стараются исключить из рациона , чтобы похудеть. Но это нельзя делать. Если организму не будет хватать магния, это отразится на работе сердца.

Магний содержится в малине, персиках, груше, молочных продуктах.

Железо

Источником железа является мясо, а летом его едят меньше. Дефицит железа негативно сказывается на здоровье. Может появиться апатия, слабость, усталость.

Железо содержится в кунжуте, шпинате, бобовых, печени.

Ранее мы писали, как питаться в жару.