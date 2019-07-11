Узнайте, что необходимо делать.

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Глава Минздрава Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook рассказала, как лечить ячмень.



Супрун уточнила, что ячмень является гнойным острым воспалением сальной железы или волосистой части ресниц, возникающим в результате инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком.

Он может быть также жидким, но не должен влиять на зрение. Ячмень редко приводит к серьезным последствиям, но до того, как исчезнет, ​​может причинять дискомфорт.

Что делать, если появился ячмень:

Чтобы уменьшить воспаление, приложите к глазу на 5-10 минут мягкую ткань, смоченную теплой водой. Такую процедуру можно повторять 3-4 раза в день.

Чтобы уменьшить боль, можно выпить ибупрофен или парацетамол.

Не стоит надевать контактные линзы и красить глаза, пока ячмень не пройдет.

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно избавиться от него механически. Так можно занести инфекцию.

Как лечить ячмень: советы Ульяны Супрун depositphotos.com

Обычно ячмень проходит самостоятельно в течение недели или двух. Но есть случаи, когда необходимо обращаться к врачу:

Если возникает сильная боль и отек.

Если ячмень не проходит в течение нескольких недель.

Если нарушается зрение

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Появление ячменя не всегда можно предотвратить. Но существуют базовые правила, которые уменьшат риск его появления:

Не касайтесь глаз и не одевайте линзы грязными руками.

Обязательно смывайте макияж перед сном. Регулярно заботьтесь о чистоте своих век и ресниц.

Не используйте косметику, в которой истек срок годности.

Не пользуйтесь одними полотенцами и общей косметикой с людьми, у которых ячмень.

Также Супрун отметила, что нет никаких оснований верить в то, что ячмень пройдет, если потереть глаза кольцом, показать кукиш или сходить к гадалке. У кого-то может существовать ложное впечатление, что это действительно эффективные методы лечения. Но на самом деле ячмень проходит не благодаря их применению. Он просто проходит сам.



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