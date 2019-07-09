Чтобы быть стройной, голодать не обязательно.

Анита Луценко рассказала, что нужно есть каждый день facebook.com/anitasporty

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram рассказала из чего должен состоять ежедневный рацион.



Ведущая проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что за день получить все полезное для развития и правильного функционирования тела можно из следующих продуктов:

Сложные углеводы: каши, макароны, хлеб. ( дают энергию)

Овощи и зелень ( абсолютно любые - и это клетчатка и витамины, минералы) от 500 г до 1 кг

Фрукты( клетчатка и витамины, удовлетворяют чувство поесть сладенького- важно разнообразие)

Белок: мясо, рыба, морепродукты, птица, яйца ( мяса красного не более 300 г в неделю, яйца если по 2 то через день)

Жир: орехи, семена, масла ( разные)

Мёд = сухофрукты= чёрный шоколад ( простые углеводы- сладости)

Кисломолочка. Продукты могут быть любые из подгруппы.



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