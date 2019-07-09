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Анита Луценко рассказала, что нужно есть каждый день

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Чтобы быть стройной, голодать не обязательно.
Анита Луценко рассказала, что нужно есть каждый день
Анита Луценко рассказала, что нужно есть каждый день
facebook.com/anitasporty

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram рассказала из чего должен состоять ежедневный рацион. 

Ведущая проекта “Зважені та щасливі“ отметила, что за день получить все полезное для развития и правильного функционирования тела можно из следующих продуктов:

  • Сложные углеводы: каши, макароны, хлеб. ( дают энергию) 
  • Овощи и зелень ( абсолютно любые - и это клетчатка и витамины, минералы) от 500 г до 1 кг 
  • Фрукты( клетчатка и витамины, удовлетворяют чувство поесть сладенького- важно разнообразие) 
  •  Белок: мясо, рыба, морепродукты, птица, яйца ( мяса красного не более 300 г в неделю, яйца если по 2 то через день) 
  •  Жир: орехи, семена, масла ( разные) 
  • Мёд = сухофрукты= чёрный шоколад ( простые углеводы- сладости) 
  • Кисломолочка. Продукты могут быть любые из подгруппы. 


Ранее мы писали, почему низ живота худеет хуже, чем верхняя его часть.

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Теги: Анита Луценко, питание, правильное питание
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Источник: instagram.com

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