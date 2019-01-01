Узнайте, как снять головную боль, не прибегая к медикаментам.

Как избавиться от головной боли за 5 минут pinterest

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Когда голова болит, то кажется будто быть жизнь останавливается. Не получается ничего делать, и единственное чего хочется это выпить таблетку и чтобы боль побыстрее прошла. Однако, не стоит спешить бежать за аптечкой. Ivona расскажет, как можно быстро справиться с головной болью без лекарств.

Сделать точечный массаж

Точечный массаж – это лечение путем давления на особые точки тела. Необходимо круговыми движениями массировать каждую точку в течение 2 минут. Головная боль пройдет очень быстро.

Сделать общий массаж головы

Если причина боли – это спазм, то массаж улучшит кровообращение и головные боли пройдут.

Необходимо запрокинуть голову, размять шею пальцами рук сверху вниз и наоборот. Делать так в течение минуты.

Потом начать массировать виски около 5 минут.

Затем начать массировать мочки ушей еще в течение 2 минут.

После массажа нельзя делать резких движений и 10 минут лучше просто полежать.



Как избавиться от головной боли за 5 минут pinterest

Раньше эфирные масла использовали для лечения разных болезней. Снять головную боль помогут:

Мята,

Лаванда,

Кориандр,

Эвкалипт,

Розмарин,

Базилик,

Липа.

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Стоит отметить, что из-за того что эфирные масла очень концентрированы их нельзя наносить на кожу в неразбавленном виде.

Как можно использовать аромамасла:

Ванна

Диффузор

Аромалампа или свечи

Компресс

Ингаляция

Использовать стоит только натуральные масла, иначе проблему можно не решить, а только все усугубить.

Принять душ или ванну

Если причина боли нарушение кровообращения или спазм мышц, то нужно расширить сосуды, чтобы кровь циркулировала. Для стоит принять горячую ванну или душ. Можно добавить аромамасло.



Как избавиться от головной боли за 5 минут pinterest

Выпить чистой воды



Причиной головной боли может быть обезвоживание. Тем более летом такое часто происходит. Поэтому не стоит забывать следить за водным балансом.

Съесть лимон, имбирь или мяту

Есть продукты, которые помогают быстро справиться с головной болью. Например, лимон, мята, имбирь. Также можно сделать имбирную ингаляцию.

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Еще корица помогает избавиться от головной боли. Они улучшает кровообращение. Но беременными и кормящим эта приправа запрещена.

Когда необходимо обратиться к врачу:

Голова болит очень часто

Регулярно принимаете обезболивающие таблетки, но с каждым разом они все меньше помогают

С каждым разом боль становится сильнее, меняется ее характер, место

Боль сопровождается тошной, температурой, слабостью и это происходит часто.

Ранее мы писали, какие типы головной боли указывают на проблемы со здоровьем.