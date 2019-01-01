Детокс-программа – популярная сегодня диета для похудения и очищения организма .

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Говорят, мода бывает беспощадна. То же самое можно сказать и о всевозможных трендах в сфере здоровья и красоты. Селебрити и диетологи поголовно рекламируют пестрые баночки со смузи, смело называя их “Детокс программой“ и заявляя, что после ее прохождения вы избавитесь практически от всех проблем, похудеете и станете моложе. К сожалению, часто умалчивают о том, что после таких программ у вас может возникнуть ряд проблем со здоровьем. Но давайте по порядку.

Что такое детокс-программы?

Детокс-программы – это, как правило, краткосрочная диета, предназначенная для выведения токсинов из организма. Типичная диета детоксикации включает исключение твердой пищи и потребление соков и смузи из фруктов и овощей. Иногда детокс также включает в себя травы, чаи, добавки и очищение кишечника.

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А теперь разберемся. Что такое смузи и соки? В первом случае – это пюрированный разбавленный фрукт или овощ, во втором – сок без мякоти. Как то, так и другое – не лучший вариант потребления этих продуктов, поскольку самое важное тут – клетчатка. При переработке клетчатка значительно теряет в своей эффективности, поскольку приобретает измельчённый вид.



Помогают ли детокс-программы похудеть? pinterest

Работают ли детокс диеты?

Создатели таких программ редко идентифицируют токсины, которые они стремятся удалить волшебными баночками. Механизмы, с помощью которых они работают, также неясны. Все держится на громких словах и рекламе от популярных блогеров, звезд и т.д.

На самом деле, практически нет доказательств того, что детокс-диеты выводят из организма все токсины. Более того, наше тело способно очищать себя через печень, кал, мочу и пот, не даром ее называют “самым старательным“ органом. Печень обезвреживает токсичные вещества, а затем обеспечивает их высвобождение из организма.

Несмотря на это, действительно, существует несколько химических веществ, которые не могут быть легко удалены этими процессами, включая стойкие органические загрязнители (СОЗ), фталаты, бисфенол А (БФА) и тяжелые металлы. Они, как правило, накапливаются в жировой ткани или крови и могут очень долго находиться в организме.

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Однако эти соединения обычно удаляются или ограничиваются в коммерческих продуктах сегодня, поэтому риск их попадания в организм минимален.

В целом, существует мало доказательств того, что детокс-диеты помогают устранить любое из этих соединений.

Эффективность детокс-диет при похудении

Некоторые люди искренне заявляют, что чувствуют себя более сфокусированными и энергичными во время и после детоксикации. И такое вполне может наблюдаться, однако это улучшение самочувствия может быть связано просто с тем, что вы исключаете из своего рациона обработанные продукты, алкоголь и другие вредные для здоровья вещества.

Очень мало научных исследований исследовали, как детокс-диеты влияют на потерю веса.

Люди действительно могут быстро сбросить лишний вес, но причина этого ясна. Снижение цифры на весах связано лишь с потерей запасов жидкости и углеводов, а не жира. Этот вес очень быстро вернется к вам, как только вы начнете снова питаться нормально.



Помогают ли детокс-программы похудеть? pinterest

Последствия

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Некоторые детокс-диеты подразумевают голодание или строгое ограничение калорий. Кратковременное голодание и ограниченное потребление калорий может привести к усталости, раздражительности и плохому самочувствию. Длительное голодание может привести к дефициту энергии, витаминов и минералов, а также к дисбалансу электролитов и даже смерти. Кроме того, методы очистки толстой кишки, которые иногда рекомендуются вовремя детоксикации, могут вызвать обезвоживание, судороги, вздутие живота, тошноту и рвоту.

Люди, которым категорически противопоказаны подобного рода детоксы: дети, подростки, пожилые люди, недоедающие, беременные или кормящие женщины, а также люди, имеющие проблемы с сахаром в крови, такие как диабет или те, у кого наблюдается расстройство пищевого поведения.

Выводы

По сути, все, о чем заявляют производители подобных детокс-программ, не имеет под собой никаких научных обоснований. Наше тело часто подвергается воздействию токсичных веществ. Однако, в большинстве случаев, оно может удалить их без дополнительной помощи (спасибо печени). Хоть диета для детоксикации может показаться заманчивой, ее польза, скорее всего, не имеет ничего общего с побочным действием токсинов.

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Что касается похудения, то только правильное и сбалансированное питание поможет вам изменить свое тело в долгосрочной перспективе. Никакие соки, смузи и т.д. не являются правильном выбором в достижении здоровья и фигуры мечты, а противопоказаний у них больше, чем пользы.

Автор- нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

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