Доктор Комаровский назвал методы профилактики пневмонии

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Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал о главных методах профилактики пневмонии.



Комаровский отметил, что самый главный метод профилактики пневмонии – это оказание адекватной помощи при острых респираторных вирусных инфекциях, потому что это самый частый путь к пневмонии. То есть, мы постоянно об этом говорим, но заболел ребенок, не надо постельного режима, потому что, когда он двигается, то нет застоя крови, надо много пить, надо не заставлять есть, и главное, ответ на вопрос: “Чем дышать?“.⠀

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Опять-таки огромное количество лекарств, которые вы используете, сами, без врачей, обладают подсушивающим действием на слизь, и вы об этом часто не знаете, а эти лекарства активно используются и вызывают очень часто воспаление легких. Поэтому будьте осторожны. Профилактика воспаления легких не предусматривает глотание таблеток. Профилактика воспаления легких, как правило, предусматривает нормальный образ жизни, свежий воздух и обильное питье. И этого достаточно.



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