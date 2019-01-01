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Какие вещи нельзя надевать в зал

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Узнайте, почему на вещах для тренировок нельзя экономить.
Какие вещи нельзя надевать в зал
Какие вещи нельзя надевать в зал
pinterest

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Выбирая одежду для тренировки нужно помнить, что она должна быть удобной и натуральной. На спортивной одежде нельзя экономить, так это может негативно сказаться на здоровье. Ivona расскажет, что нельзя носить в зал.

  • Вещи из 100%-го хлопка

Одежда из хлопка лучше справляется с неприятными запахами, в отличие о той же синтетики. Но хлопок впитывает всю влагу, и поэтому после тренировки кажется, будто бы вы мокром полотенце.
Стоит отметить, что влажная одежда – это среда для  размножения бактерий. Именно поэтому вместо хлопка стоит отдавать предпочтение одежде из влагоотводящих материалов.

Какие вещи нельзя надевать в зал
Какие вещи нельзя надевать в зал
pinterest

  • Изношенные кроссовки

Когда стерлась подошва, то кроссовки перестают выполнять стабилизирующую функцию, и есть риск получить травму.

  • Обычные бюстгальтеры или растянутые спортивные бра

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Многие считают, что спортивный бюстгальтер – это лишь для Instagram. Но это не так. Не стоит забывать, что главная его функция – это поддерживать грудь. И отсутствие спортивного бюстгальтера или неправильное подобранный размер может спровоцировать обвисание груди.

Какие вещи нельзя надевать в зал
Какие вещи нельзя надевать в зал
pinterest

  • Украшения

О том, что длинных цепочек во время тренировки не должно быть это очевидно. Но вот кольца стоит также стоит оставлять в раздевалке. Особенно если предстоит работа на тренажерах. Ведь можно повредить кожу или испортить изделие.

  • Слишком тесные вещи

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При выборе одежды стоит помнить, она не должна сильно обтягивать и сковывать движения. Именно тесные легинсы могут быть причиной судорог.

Ранее мы писали, на сколько можно похудеть на месяц.

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Теги: одежда, тренировки
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Источник: ivona.bigmir.net

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