Узнайте, какие рекомендации дает популярный диетолог.

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Популярный украинский диетолог Светлана Фус продолжает делится полезными советами. В этот раз на своей страничке в Instagram диетолог проекта "Зважені та щасливі" рассказала, какая дневная норма соли.



Соль контролирует баланс жидкости в организме, поэтому она нам нужна. Но в ограниченном количестве.



Почему?

Соль уже содержится в овощах, кашах, рыбе, приготовленных продуктах - например в хлебе и сыре.

Соль заманивает также, как и сахар. Когда мы лакомимся чем-то соленым, в организме выделяется гормон удовольствия. Вот почему мы едим соли больше, чем нужно. А большое количество соли в организме приводит к отеку. 1 грамм соли задерживает от 70 до 100 мл воды в организме. Если вы наелись селедки или соленых огурцов - плюс килограмм на весах на следующий день. И это закономерно.

Какая дневная норма соли: ответ диетолога pinterest

недосаливать блюда, которые содержат соленые продукты: салат с фетой или брынзой, бутерброд с соленой рыбой.

пить достаточное количество воды. Но не больше своей нормы.

использовать морскую или каменную соль, обогащенную йодом. Она полезнее экстры, которую очистили.

на досол использовать около 5 г. Это дневная норма.

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