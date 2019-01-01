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Какая дневная норма соли: ответ диетолога

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Узнайте, какие рекомендации дает популярный диетолог.
Какая дневная норма соли: ответ диетолога
Какая дневная норма соли: ответ диетолога
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус продолжает делится полезными советами. В этот раз на своей страничке в Instagram диетолог проекта "Зважені та щасливі" рассказала, какая дневная норма соли. 

Соль контролирует баланс жидкости в организме, поэтому она нам нужна. Но в ограниченном количестве.

Почему? 

  • Соль уже содержится в овощах, кашах, рыбе, приготовленных продуктах - например в хлебе и сыре.
  • Соль заманивает также, как и сахар. Когда мы лакомимся чем-то соленым, в организме выделяется гормон удовольствия. Вот почему мы едим соли больше, чем нужно. А большое количество соли в организме приводит к отеку. 1 грамм соли задерживает от 70 до 100 мл воды в организме. Если вы наелись селедки или соленых огурцов - плюс килограмм на весах на следующий день. И это закономерно.

Какая дневная норма соли: ответ диетолога
Какая дневная норма соли: ответ диетолога
pinterest

Чтобы соль приносила пользу, а не вред, Фус рекомендует:

  • недосаливать блюда, которые содержат соленые продукты: салат с фетой или брынзой, бутерброд с соленой рыбой.
  • пить достаточное количество воды. Но не больше своей нормы.
  • использовать морскую или каменную соль, обогащенную йодом. Она полезнее экстры, которую очистили.
  • на досол использовать около 5 г. Это дневная норма. 

​Ранее мы писали, можно ли запивать еду водой. 

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Теги: соль, Светлана Фус, советы диетолога
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Источник: instagram.com

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