Глютен – это комплекс белков, содержащихся в некоторых злаковых культурах, а именно, пшеница, рожь, ячмень и овес.

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Сегодня часто можно встретить людей, которые жалуются, что у них непереносимость лактозы или глютена. Стоит отметить, что непереносимость глютена – это редкое заболевание, которое встречается лишь у одного из трехсот человек. И поставить этот диагноз может только врач. Но если все таки непереносимость глютена установлена, то Ivona расскажет, как составить рацион.

Что такое целиакия?

Причины непереносимости глютена окончательно еще не известны. Но есть генетическая предрасположенность к этому заболевания. В возрасте от 6-12 месяцев во время прикорма можно определить это заболевание. Ребенок будет остро реагировать на продукты содержащие глютен. Все дело в том, что из-за протеинов, которые есть в растительном белке повреждаются ворсинки тонкого кишечника, что провоцирует расстройства пищеварения. Это выражено газообразованием, вздутием, сыпями, отсутствием аппетита.



Как составить рацион, если есть непереносимость глютена pinterest

Что такое глютен и где он содержится?

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Это растительный белок, который можно встретить в зерновых и продуктах, которых из них изготовляются. Например, это хлеб, макароны, пиво, каши. Из-за того, что глютен придает тесту упругости, и процесс выпечки делает легче, то его еще называют клейковиной. Часто его добавляют в йогурты, соусы, сладости.

Как диагностировать непереносимость глютена ?

Диагностировать целиакию может только врач. Для этого необходимо сдать анализ крови на антитела IgE и пробу Пирке.

Что можно есть, если непереносимость глютена?

Яйца, молоко, мясо и рыба.

Любое масло: сливочное, кокосовое, оливковое, подсолнечное и другие.

Орехи, овощи и фрукты.

Бобы.

Рис, кукуруза и гречка.

Не стоит забывать, что зерновые культуры являются важным источником питательных веществ. Поэтому нужно следить, чтобы организм получал все необходимые витамины и минералы.

Ранее мы писали, какие признаки непереносимости глютена.