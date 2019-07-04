Анита Луценко ответила на популярный вопрос.

Читай также: На сколько можно похудеть за месяц?

Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram объяснила, низ живота худеет хуже, чем верхняя его часть.



Ведущая проекта “Зважені та щасливі“ уточнила, что качая пресс вы качаете всю прямую мышцу живота( она сплошная от лобка до грудины) , а не её верх или низ и для женщины немного жирка в нижней части - это естественно .

⠀

Главный фитнес-тренер объяснила, что есть понятие “жировые ловушки“. Это участки жира, где больше преобладают альфа рецепторы, эти места хуже кровоснабжаются, там ,условно, медленнее просиходит “метаболизм“. Это в основном низ живота, бедра и попа, у кого-то над коленками или икры. Они больше определяются генетически - у мамы руки толстые, у дочки тоже, например. С этих мест жир уходит в последние моменты, они худеют хуже всего.но худеют по итогу. И тут важнее питание чем упражнения!



Почему низ живота худеет хуже, чем верхняя его часть pinterest

На эти места Анита советует применять местное улучшение кровоснабжения - массажи, щетки, лимфопресорная терапия.⠀

Читай также: Плюсы и минусы тренировок в домашних условиях

Упражнения же лучше делать на все группы мышц, особенно большие ( ноги, спина), а не только проблемные, чтоб организм в целом больше тратил ккал.

⠀

Популярный фитнес - тренер рекомендует уменьшить хронического стресс, в то же время - увеличить количество острого стресса с качественным восстановлением после него. Что такое “Острый стресс“- это спорт, периодическое голодание(16/8, например), закаливание, периодическое уменьшение калорийности хотя бы одного приема пищи или его пропуск.





Ранее мы писали, можно ли запивать еду водой.