Можно ли запивать еду водой: ответ диетолога
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Популярный украинский диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, можно ли запивать еду водой.
Диетолог обратила внимание на то, что очень часто можно слышать и читать о том, что запивать еду во время приема пищи нельзя. Аргументы - разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка и … много еще чего говорят по этому поводу.
Возникает вопрос, а если сделать несколько глотков воды, все так же будет безнадежно плохо перевариваться?
Светлана любит приводить в пример суп. Когда мы его едим, мы ведь овощи запиваем водой? А когда мы едим огурец или помидор, которые на 80% состоят из воды и едим их с мясом
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Диетолог рекомендует, если мы едим плотную еду, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости. В таком случае, можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательней его пережевать. А это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда.
Пить во время еды не вредно, важно понимать сколько и с чем. Следите за своими ощущениями.
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