Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Можно ли запивать еду водой: ответ диетолога

Комментариев: 0
Диетолог развеяла популярный миф.
Можно ли запивать еду водой: ответ диетолога
Можно ли запивать еду водой: ответ диетолога
pinterest

Читай также: На сколько можно похудеть за месяц?

Популярный украинский диетолог  Светлана Фус на своей страничке в Instagram рассказала, можно ли запивать еду водой.

Диетолог обратила внимание на то, что очень часто  можно слышать и читать о том, что запивать еду во время приема пищи нельзя. Аргументы - разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка и … много еще чего говорят по этому поводу.

Возникает вопрос, а если сделать несколько глотков воды, все так же будет безнадежно плохо перевариваться?

Можно ли запивать еду водой: ответ диетолога
Можно ли запивать еду водой: ответ диетолога
pinterest

Светлана любит приводить в пример суп. Когда мы его едим, мы ведь овощи запиваем водой? А когда мы едим огурец или помидор, которые на 80% состоят из воды и едим их с мясом 

Читай также: Полезные и вредные продукты для женского здоровья

Диетолог рекомендует, если мы едим плотную еду, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости. В таком случае, можно каждый кусочек сделать более мягким и тщательней его пережевать. А это гораздо полезнее, чем плотная, плохо механически обработанная еда.

Пить во время еды не вредно, важно понимать сколько и с чем. Следите за своими ощущениями. 

Ранее мы писали, за сколько до сна можно есть. 

Поделись:
Теги: Светлана Фус, советы диетолога
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: instagram.com

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
http://ivona.bigmir.net/drugs
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь