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Ипохондрия: признаки того, что болезни надуманы

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Состояние повышенной обеспокоенности своим здоровьем называют ипохондрия.
Ипохондрия: признаки того, что болезни надуманы
Ипохондрия: признаки того, что болезни надуманы
depositphotos.com

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Сегодня благодаря интернату можно “нагуглить“ любую болезнь. А если еще почитать форумы, то можно уже идти прощаться с близким людьми. И хоть многим  эта ситуация кажется забавной, но все достаточно серьезно. Ivona расскажет, какие признаки говорят об ипохондрии.

  •  Даже небольшие недомогания кажутся симптомами опасной болезни

Переживать о своем здоровье это нормально. Но когда появляется кашель думать что это воспаление легких, или, ощущая головную боль диагностировать у себя опухоль мозга – это ненормально. Ипохондрик даже не хочет думать о том, что недомогание – это простуда или недосыпание. Он уверен, что у него самый сложный случай из всех, и что он неизлечимо болен.

Ипохондрия: признаки того, что болезни надуманы
Ипохондрия: признаки того, что болезни надуманы
depositphotos.com

  • Заходит на медицинские порталы чаще, чем на свои странички в соц. сетях

В психиатрии есть уже отдельный диагноз – киберипохондрия. Человек, у которого такое расстройство “гуглит“ свои симптомы и выбирает самую страшную болезнь и внушает себе, что он точно болен.

  • Постоянно себя осматривает

Такой человек каждый день меряет температуру и давление, проверяет лимфоузлы, изучает свой кал и мочу, ведь благодаря интернету он может диагностировать все себе сам.

  • Постоянно ходит по врачам

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Есть люди, которые в больницу ходят как на работу. Они уверены, что у них серьезное заболевание, но просто врач некомпетентен и не может поставить ему диагноз, который пациент уже знает, ведь он посмотрел в интернете.

Ипохондрия: признаки того, что болезни надуманы
Ипохондрия: признаки того, что болезни надуманы
depositphotos.com

  • Вообще не ходит по врачам

Есть другой тип людей, которые не считают нужным пройти дополнительное обследование. Они смотрят симптомы в интернете, ставят себе диагноз и самостоятельно назначают лечение.

  • Постоянные  разговоры о здоровье

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Точнее о том, что все плохо со здоровьем. Такие люди часами говорят о своих симптомах и своем букете болезней. И не забывают пожаловаться на врачей, которые не диагностирует всего того, о чем написано в интернете. 

Ранее мы писали, какие пластические операции сейчас  набирают популярность. 

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Теги: ипохондрия
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Источник: ivona.bigmir.net
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