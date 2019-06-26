На сколько можно похудеть за месяц?
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Каждая девушка начиная тренироваться мечтает как можно скорее сбросить лишний. У каждой хоть раз проскакивал вопрос “на сколько я похудею, если буду делать этот комплекс“. На столь популярный вопрос на своей страничке в Instagram ответила фитнес-блогер Таня Tgym. Девушка уже длительное время ведет YouTube канал, который насчитывает более миллиона подписчиков.
Фитнес-блогер отметила, что скорость похудения зависит от огромного количества факторов:
- пол ( по статистике мужчины худеют быстрее )
- возраст ( не секрет, что с возрастом скорость метаболизма замедляется и становится сложнее держать себя в форме )
- гормональный фон ( имея гормональные сбои, вам так же будет сложнее терять вес )
- питание ( “я на ПП“ - это ничего не значит. Важен дефицит калорий )
- активность( офисный работник и атлет будут иметь разный коэффициент активности )
Также девушка рекомендует обращать внимание на изначальные данные. Люди с большим лишним весом довольно быстро теряют килограммы, но по большей части - это вода. С жировыми отложениями бороться сложнее. Люди с небольшим весом худеют медленнее прилагая больше усилий.⠀
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Таня отмечает, нет какой-то цифры “худеть на 1кг в неделю - это норма“. Норма для каждого своя.
Единственное, не стоит худеть слишком быстро ( более 3-4кг в неделю ) т.к такие резкие изменения могут отразится на вашем здоровье и коже!
На сколько можно похудеть за неделю/месяц? 🤔 ⠀ Вбивая этот запрос в Гугл можно узнать образные данные или данные основанные на чьем-то опыте. «Как я похудела на ... за ...» 😱 И ты с невероятной скоростью кликаешь на ссылку в желании следовать тем же советам и получить минус на весах! Но! Давай взглянем реальности в глаза! ⠀ Когда девушки у меня в комментариях спрашивают «Тань, а вот буду я тренироваться каждый день, бегать по вечерам и не буду обжираться, сколько смогу скинуть?» Я просто развожу руками. Я НЕ ЗНАЮ. 🤷🏻♀️ ⠀ Скорость похудения зависит от огромного количества факторов: ▫️Ваш пол ( по статистике мужчины худеют быстрее ) ▫️Ваш возраст ( не секрет, что с возрастом скорость метаболизма замедляется и становится сложнее держать себя в форме ) ▫️Ваш гормональный фон ( имея гормональные сбои, вам так же будет сложнее терять вес ) ▫️Ваше питание ( «я на ПП» - это ничего не значит. Важен дефицит калорий ) ▫️Ваша активность ( офисный работник и атлет будут иметь разный коэффициент активности ) ⠀ И в конце концов «Ваши изначальные данные» ▫️Люди с большим лишним весом довольно быстро теряют килограммы, но по большей части - это вода. С жировыми отложениями бороться сложнее. ▫️Люди с небольшим весом худеют медленнее прилагая больше усилий. ⠀ Теперь понимаете? Нет какой-то цифры « худеть на 1кг в неделю - это норма» Норма для каждого своя. Единственное, не стоит худеть слишком быстро ( более 3-4кг в неделю ) т.к такие резкие изменения могут отразится на вашем здоровье и коже! ⠀ У меня вопрос к вам! Как изменил вас TGYM? Сколько удалось скинуть килограмм и за какой период? ❤️
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