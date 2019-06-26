Многие хотят добиться определенного результата за короткие сроки.

На сколько можно похудеть за месяц? pinterest

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Каждая девушка начиная тренироваться мечтает как можно скорее сбросить лишний. У каждой хоть раз проскакивал вопрос “на сколько я похудею, если буду делать этот комплекс“. На столь популярный вопрос на своей страничке в Instagram ответила фитнес-блогер Таня Tgym. Девушка уже длительное время ведет YouTube канал, который насчитывает более миллиона подписчиков.



Фитнес-блогер отметила, что скорость похудения зависит от огромного количества факторов:

пол ( по статистике мужчины худеют быстрее )

возраст ( не секрет, что с возрастом скорость метаболизма замедляется и становится сложнее держать себя в форме )

гормональный фон ( имея гормональные сбои, вам так же будет сложнее терять вес )

питание ( “я на ПП“ - это ничего не значит. Важен дефицит калорий )

активность( офисный работник и атлет будут иметь разный коэффициент активности )

На сколько можно похудеть за месяц? pinterest

Также девушка рекомендует обращать внимание на изначальные данные. Люди с большим лишним весом довольно быстро теряют килограммы, но по большей части - это вода. С жировыми отложениями бороться сложнее. Люди с небольшим весом худеют медленнее прилагая больше усилий.⠀

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Таня отмечает, нет какой-то цифры “худеть на 1кг в неделю - это норма“. Норма для каждого своя.

Единственное, не стоит худеть слишком быстро ( более 3-4кг в неделю ) т.к такие резкие изменения могут отразится на вашем здоровье и коже!



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