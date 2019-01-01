ТОП-7 признаков возможных недугов.

У каждой болезни свои симптомы, однако, порой они бывают настолько коварны, что дают о себе знать, когда становится слишком поздно. Все дело в том, что на незначительные признаки часто мы просто не обращаем внимания, а если и замечаем, то списываем на досадную случайность. Человеческие губы могут многое “рассказать“ о состоянии здоровья человека. Ivona объяснит, как понять их язык.

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1. Сухие и шелушащиеся губы

Мы все привыкли бороться с этим симптомом с помощью бальзама для губ, который, как волшебная палочка, прекрасно справляется с этой проблемой. Впрочем ненадолго. Сухость и трещины на губах возникают, так как кожа там самая тонкая и первой реагирует на изменения в организме. Например, когда ему не хватает воды. В следующий раз, вместо гигиенической помады, постарайтесь пить нормальное количество жидкости. Также, из-за повышенной чувствительности, губы нередко бывает тем, кто первым сигнализирует о проблемах с внутренними органами и могут трескаться из-за нарушений в ЖКТ.

Что губы "расскажут" о вашем здоровье? pinterest.com

2. Трещинки по краям губ

Выглядит это, конечно не очень эстетично, однако вполне устранимо. Трещинки по краям губ являются признаком неправильной гигиены полости рта. Чаще всего они возникают у тех людей, которые носят брекеты или протезы и не уделяют должное внимание уходу за ними. Те в свою очередь становится благоприятной средой для развития различных бактерий, негативно воздействующих на тонкую кожу губ.

3. Губы изменили свой цвет

Такое иногда случается ближе к преклонному возрасту или если вы съели что-то красящее (сладости, ягоды и т.д.). Если ни один из этих вариантов не подходит, а вы, глядя в зеркало, обнаружили, что ваши губы поменяли цвет в сторону более яркого или слишком бледного, немедленно обратитесь к врачу. Такой симптом часто возникает из-за нарушений работы печени или аллергических реакций. Также губы часто меняют свой цвет у курильщиков со стажем.

Что губы "расскажут" о вашем здоровье? pinterest.com

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4. Припухлость

Рано радоваться, что губы, как у Анджелины Джоли вам достались без дополнительных косметических процедур. Обычно припухлые губы (в компании с мешками под глазами отекшими ногами) являются признаком того, что организм склонен накапливать излишнюю влагу. Причин для такого симптома достаточно много, так что будьте внимательны: если ваши губы увеличились в размерах, лучше перестраховаться и обратиться к врачу. Заодно сдайте аллергопробы - припухлость в области губ может быть одним из симптомов развивающейся аллергии.

5. Бледность

Хоть при этом симптоме вы и можете обойтись без нюдовой помады модного оттенка, бледный цвет губ может сигнализировать о проблемах с ЖКТ, печенью или о развивающейся анемии. Если же помимо этого симптома вы чувствуете себя превосходно, постарайтесь больше времени на свежем воздухе, особенно в дневной период.

Что губы "расскажут" о вашем здоровье? pinterest.com

6. Трещинки в уголках губ

Выглядят очень неэстетично и наталкивают на мысли о различных пакостных заболеваниях. Однако трещинки в уголках губ зачастую бывают банальным признаком того, что ваш иммунитет понизился, а организму не хватает витамина В12. Прежде чем в испуге бежать к дерматологу, постарайтесь пересмотреть свой рацион питания и образ жизни. Начните с увеличения количества фруктов и овощей в вашей диете и приема поливитаминов.

7. Повышенная чувствительность губ

В купе с раздражением и покраснением в области губ и десен является ничем иным как аллергической реакцией. Скорее всего, на средства гигиены для полости рта: зубную пасту, ополаскиватель, зубную нить. Постарайтесь сменить их. Если симптомы не исчезнут в течении двух недель, обратитесь к своему врачу.

Что губы "расскажут" о вашем здоровье? pinterest.com

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