Что губы "расскажут" о вашем здоровье?
У каждой болезни свои симптомы, однако, порой они бывают настолько коварны, что дают о себе знать, когда становится слишком поздно. Все дело в том, что на незначительные признаки часто мы просто не обращаем внимания, а если и замечаем, то списываем на досадную случайность. Человеческие губы могут многое “рассказать“ о состоянии здоровья человека. Ivona объяснит, как понять их язык.
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1. Сухие и шелушащиеся губы
Мы все привыкли бороться с этим симптомом с помощью бальзама для губ, который, как волшебная палочка, прекрасно справляется с этой проблемой. Впрочем ненадолго. Сухость и трещины на губах возникают, так как кожа там самая тонкая и первой реагирует на изменения в организме. Например, когда ему не хватает воды. В следующий раз, вместо гигиенической помады, постарайтесь пить нормальное количество жидкости. Также, из-за повышенной чувствительности, губы нередко бывает тем, кто первым сигнализирует о проблемах с внутренними органами и могут трескаться из-за нарушений в ЖКТ.
2. Трещинки по краям губ
Выглядит это, конечно не очень эстетично, однако вполне устранимо. Трещинки по краям губ являются признаком неправильной гигиены полости рта. Чаще всего они возникают у тех людей, которые носят брекеты или протезы и не уделяют должное внимание уходу за ними. Те в свою очередь становится благоприятной средой для развития различных бактерий, негативно воздействующих на тонкую кожу губ.
3. Губы изменили свой цвет
Такое иногда случается ближе к преклонному возрасту или если вы съели что-то красящее (сладости, ягоды и т.д.). Если ни один из этих вариантов не подходит, а вы, глядя в зеркало, обнаружили, что ваши губы поменяли цвет в сторону более яркого или слишком бледного, немедленно обратитесь к врачу. Такой симптом часто возникает из-за нарушений работы печени или аллергических реакций. Также губы часто меняют свой цвет у курильщиков со стажем.
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4. Припухлость
Рано радоваться, что губы, как у Анджелины Джоли вам достались без дополнительных косметических процедур. Обычно припухлые губы (в компании с мешками под глазами отекшими ногами) являются признаком того, что организм склонен накапливать излишнюю влагу. Причин для такого симптома достаточно много, так что будьте внимательны: если ваши губы увеличились в размерах, лучше перестраховаться и обратиться к врачу. Заодно сдайте аллергопробы - припухлость в области губ может быть одним из симптомов развивающейся аллергии.
5. Бледность
Хоть при этом симптоме вы и можете обойтись без нюдовой помады модного оттенка, бледный цвет губ может сигнализировать о проблемах с ЖКТ, печенью или о развивающейся анемии. Если же помимо этого симптома вы чувствуете себя превосходно, постарайтесь больше времени на свежем воздухе, особенно в дневной период.
6. Трещинки в уголках губ
Выглядят очень неэстетично и наталкивают на мысли о различных пакостных заболеваниях. Однако трещинки в уголках губ зачастую бывают банальным признаком того, что ваш иммунитет понизился, а организму не хватает витамина В12. Прежде чем в испуге бежать к дерматологу, постарайтесь пересмотреть свой рацион питания и образ жизни. Начните с увеличения количества фруктов и овощей в вашей диете и приема поливитаминов.
7. Повышенная чувствительность губ
В купе с раздражением и покраснением в области губ и десен является ничем иным как аллергической реакцией. Скорее всего, на средства гигиены для полости рта: зубную пасту, ополаскиватель, зубную нить. Постарайтесь сменить их. Если симптомы не исчезнут в течении двух недель, обратитесь к своему врачу.
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