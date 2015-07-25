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Необычные пластические операции, которые набирают популярность

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Люди ради создания идеального образа готовы на многое.
Необычные пластические операции, которые набирают популярность
Необычные пластические операции, которые набирают популярность
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Сегодня уже никого не удивить пластическими и косметологическими операциями, как пластика груди, носа, ботулинотерапия. Но сейчас стали появляться новые процедуры, которые вызывают вопросы.

  • Пересадка ресниц

О пересадке волос на голове слышали все. Но теперь появилась такая процедура как пересадка ресниц. Особенность такой услуги заключаются в том, что только через год можно будет увидеть результат, а до этого чтобы ресницы стали идентичны по составу как свои ресницы нужен тщательный уход. Например, каждые две недели их необходимо стричь под желаемую длину. И пользоваться щипцами для завивки ресниц, предавая изгиб и таким образом тренируя их.
 

  • Коррекция длины пальцев на ногах

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В наше время можно исправить все. Хирурги отмечают, что чаще всего обращаются сделать такую операцию по эстетическим причинам. Но есть ряд причин, когда нужно делать коррекцию длины пальцев на ногах: невозможность носить обувь на высоком каблуке, открытую или с узкими носами из-за физического дискомфорта; постоянная травматизация пальца любыми туфлями; врожденные аномалии фаланг, костей, мягких тканей; деформации пальцев (молоткообразная, вальгусная), возникающие по разным причинам.
 

  • Пластика пупка

Форма пупка не нравится многим, теперь и это можно исправить.  Умбиликопластика – так называется эта операция. К пластическому хирургу стоит обращаться, когда форма пупка несимметрична, он деформирован; пупок растянут, обвис, над ним нависает кожа; выступает над плоскостью живота; слишком глубокий, в его полости скапливается жидкость, что становится местом загрязнения; кожа вокруг пупка покрыта рубцами; пупок вовсе отсутствует после травмы или агрессивного хирургического вмешательства.

  • Изменение цвета глаза

Да, некоторые решают сделать и такую операцию несмотря на то, что можно просто носить цветные линзы.
 

  • Изменение тембра голоса

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Сегодня все чаще делают такую операцию те, кому не нравится собственный голос. Но особенность такой процедуры – временный эффект. Иногда эту операцию делают те, у кого возникли проблемы из-за рубцов, образовавшихся после травм или операций на горле Об этом сообщает .

  • Удлинение ног

Теперь можно исправить и рост. Но это очень болезненная процедура и много времени уйдет на реабилитацию, поэтому необходимо хорошо подумать прежде чем это сделать. Такая операция особенно популярна среди мужчин. 

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Теги: пластическая операция
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Источник: ivona.bigmir.net

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