Почему возникает повышенная потливость: ТОП-6 причин
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Летом многие ненавидит общественный транспорт не только за то, что душно ехать, но и за ароматы, которые часто там бывают. У каждого хоть раз в жизни возникала мысль “ну как с утра уже может быть запах пота“. Но иногда чрезмерная потливость может говорить о проблемах со здоровьем.
Человек потеет, попадая в определенные условия: повышение температуры, физическая активность, нервное напряжение и т. д. Как только прекращается воздействие внешних раздражителей, прекращается и выделение пота. Если же потоотделение обильное и не всегда связано с внешними факторами, можно говорить о гипергидрозе. Встречается общее потоотделение, то есть по всему телу, и местное – в определенных частях тела: на ладонях, ступнях, в области подмышечных впадин и области паха. Местный гипергидроз встречается чаще, общий, как правило, связан с какой-либо внутренней патологией. - рассказал дерматолог Игорь Васлаух в интервью для tsn.ua
Почему человек может потеть?
- Стресс
Если при сильном волнение потеют ладони, подмышки, ступни, спина, то это говорит о том, что могут быть проблемы с нервной системой.
Что делать: Обратиться за помощью к психотерапевту и неврологу. Необходимо выяснить, что провоцирует такое состояние. Потом как правило назначаются успокоительные.
- Климакс или подростковый возраст
Причиной чрезмерного потоотделения является изменение гормонального фона.
Что делать: Женщина во время климакса нужно принимать препараты, которые может назначить только врач. Подростковую потливость нужно переждать, соблюдаю правила личной гигиены.
- Повышенная функция щитовидной железы
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Если вам жарко даже в холодную погоду, и при этом наблюдается сильная потливость, то это может быть тиреотоксикоз. Часто это заболевания сопровождается бессонницей, сильной раздражительностью, и слабостью.
Что делать: Обратиться за помощью к эндокринологу и пройти курс лечения.
- Вегетососудистая дистония
Это заболевание характеризуется ошибками в работе вегетативной нервной системы. Нарушаются не только равновесие в работе сосудистой, пищеварительной, дыхательной систем, но и теплообмен.
Что делать: Сходить к неврологу, заняться спортом, исключить из рациона острое, кофе.
- Длительный прием антибиотиков
Микрофлора кишечника меняется, что является причиной чрезмерного потоотделения.
Что делать: Нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Как правило назначается прием поливитаминов, микробных препаратов, которые содержат бактерии.
- Беременность
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Во время 1 триместра меняется гормональный фон, что и вызывает сильную потливость. Во 2 и 3 триместре увеличивается объем циркулирующей крови, которая приливая к коже может быть причиной потоотделения.
Что делать: Это совершенно безопасное явление и лечения не требует.
Как бороться с чрезмерной потливостью:
- Контрастный душ и теплые ванны. Нужно как можно чаще принимать душ, регулярно сбривать волосы под мышками, там находится много бактерий. Не лишним будет контрастный душ.
- Питание.Ограничить употребление продуктов в которых содержится кофеин и теобромин. Эти вещества провоцируют потоотделение. Также стоит исключить за рациона острое и алкоголь.
- Использовать антиперспиранты. Главное отличие от дезодорантов в том, что они не просто маскируют запах, но и сокращают количество выделяемого пота.
- Отдавать предпочтение свободной одежде из натуральной ткани.
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