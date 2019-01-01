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Почему возникает повышенная потливость: ТОП-6 причин

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Чрезмерную потливость называют гипергидрозом.
Почему возникает повышенная потливость: ТОП-6 причин
Почему возникает повышенная потливость: ТОП-6 причин
depositphotos.com

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Летом многие ненавидит общественный транспорт не только за то, что душно ехать, но и за ароматы, которые часто  там бывают. У каждого хоть раз в жизни возникала мысль “ну как с утра уже может быть запах пота“. Но иногда чрезмерная потливость может говорить о проблемах со здоровьем.

Человек потеет, попадая в определенные условия: повышение температуры, физическая активность, нервное напряжение и т. д. Как только прекращается воздействие внешних раздражителей, прекращается и выделение пота. Если же потоотделение обильное и не всегда связано с внешними факторами, можно говорить о гипергидрозе. Встречается общее потоотделение, то есть по всему телу, и местное – в определенных частях тела: на ладонях, ступнях, в области подмышечных впадин и области паха. Местный гипергидроз встречается чаще, общий, как правило, связан с какой-либо внутренней патологией. - рассказал дерматолог Игорь Васлаух в интервью для tsn.ua 

Почему человек может потеть?

  • Стресс

Если при сильном волнение потеют ладони, подмышки, ступни, спина, то это говорит о том, что могут быть проблемы с нервной системой.

Что делать: Обратиться за помощью к психотерапевту и неврологу. Необходимо выяснить, что провоцирует такое состояние. Потом как правило назначаются успокоительные.

Почему возникает повышенная потливость: ТОП-6 причин
Почему возникает повышенная потливость: ТОП-6 причин
depositphotos.com

  • Климакс или подростковый возраст

Причиной чрезмерного потоотделения является изменение гормонального фона.

Что делать: Женщина во время климакса нужно принимать препараты, которые может назначить только врач. Подростковую потливость нужно переждать, соблюдаю правила личной гигиены.

  • Повышенная функция щитовидной железы

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Если вам жарко даже в холодную погоду, и при этом наблюдается сильная потливость, то это может быть тиреотоксикоз. Часто это заболевания сопровождается бессонницей, сильной раздражительностью, и слабостью.

Что делать: Обратиться за помощью к эндокринологу и пройти курс лечения.

  • Вегетососудистая дистония

Это заболевание характеризуется ошибками в работе вегетативной нервной системы. Нарушаются не только равновесие в работе сосудистой, пищеварительной, дыхательной систем, но и теплообмен.

Что делать: Сходить к неврологу, заняться спортом, исключить из рациона острое, кофе.

Почему возникает повышенная потливость: ТОП-6 причин
Почему возникает повышенная потливость: ТОП-6 причин
depositphotos.com

  •  Длительный прием антибиотиков

Микрофлора кишечника меняется, что является причиной чрезмерного потоотделения.

Что делать: Нужно обязательно проконсультироваться с врачом. Как правило назначается прием поливитаминов, микробных препаратов, которые содержат бактерии.

  • Беременность

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Во время 1 триместра меняется гормональный фон, что и вызывает сильную потливость. Во 2 и 3 триместре увеличивается объем циркулирующей крови, которая приливая к коже может быть причиной потоотделения.

Что делать: Это совершенно безопасное явление и лечения не требует.

Почему возникает повышенная потливость: ТОП-6 причин
Почему возникает повышенная потливость: ТОП-6 причин
depositphotos.com

Как бороться с чрезмерной потливостью:

  • Контрастный душ и теплые ванны. Нужно как можно чаще принимать душ, регулярно сбривать волосы под мышками, там находится много бактерий.  Не лишним будет контрастный душ.
  • Питание.Ограничить употребление продуктов в которых содержится кофеин и теобромин. Эти вещества провоцируют потоотделение. Также стоит исключить за рациона острое и алкоголь.
  • Использовать антиперспиранты. Главное отличие от дезодорантов в том,  что они не просто маскируют запах, но и сокращают количество выделяемого пота.
  • Отдавать предпочтение свободной одежде из натуральной ткани.

​Ранее мы писали, как пережить жару. 

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Теги: чрезмерная потливость
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Источник: ivona.bigmir.net
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