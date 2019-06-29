ТОП-7 самых опасных летних насекомых

Узнайте, каких насекомых стоит особенно опасаться во время летних прогулок.

Летом есть всего два минуса: сильная жара и насекомые. Пикники и посиделки с семьей и друзьями могут закончиться не самой приятной встречей с насекомыми, которые могут спровоцировать появление проблем со здоровьем. Ivona расскажет, о самых опасных насекомых.

Осы

Самые опасные летние насекомые: Оса

Читай также: Что делать, если ребенка укусила оса

Кого в детстве не жалила оса? Но все же стоит быть бдительными, укусы этих насекомых могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию и анафилактический шок. К тому же они крайне болезненны. Чтобы оса не ужалила лучше не использовать резкие запахи духов, и отдавать предпочтение одежде светлых тонов.

Мошка

Самые опасные летние насекомые: Мошка pinterest.com

Укусы этих мелких насекомых вызывают сильный зуд, они медленно заживают, а если их расчесывать, то можно занести инфекцию. Чаще всего мошка предпочитает безветренную погоду. Особенно укусы мошки опасны для детей, могут появиться гнойные воспаления.

Муравьи

Самые опасные летние насекомые: Муравьи

Муравьи могут быть переносчиками опасных заболеваний, поэтому лучше избегать муравейников. У детей такие укусы могут вызвать аллергические реакции.

Мухи

Самые опасные летние насекомые: Мухи

Укусы мух обязательно нужно дезинфицировать, так как эти насекомые являются переносчиками более 60 разных болезней.

Блохи

Самые опасные летние насекомые: Блохи pinterest

Читай также: Ароматы, которые отпугнут комаров из вашего дома

Мы привыкли, что чаще всего блохи кусают собак и котов, но и людьми они не брезгуют. Особенно в зоне риска дети, которые любят на улице погладить кошечку или собачку. Опознать такой укус очень просто: блоха кусает в скрытых одеждой местах несколько раз и укусы идут друг за дружкой.

Слепни

Самые опасные летние насекомые: Слепень

Из-за укуса слепня могут возникнуть серьезные заболевания, например, трипаносомоз, филяриоз, туляремия. Защититься от укуса слепня можно с помощью репеллентов.

Клещи

Самые опасные летние насекомые: Клещи

Укус клеща является самым опасным, он может повредить нервную систему и привести к инвалидности. После походов в лес следует тщательно обследовать все части тела, а в случае чего обращаться к врачу.

Ранее мы рассказывали, как оказать помощь при различных укусах насекомых.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.