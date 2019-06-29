ТОП-7 самых опасных летних насекомых
Летом есть всего два минуса: сильная жара и насекомые. Пикники и посиделки с семьей и друзьями могут закончиться не самой приятной встречей с насекомыми, которые могут спровоцировать появление проблем со здоровьем. Ivona расскажет, о самых опасных насекомых.
- Осы
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Кого в детстве не жалила оса? Но все же стоит быть бдительными, укусы этих насекомых могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию и анафилактический шок. К тому же они крайне болезненны. Чтобы оса не ужалила лучше не использовать резкие запахи духов, и отдавать предпочтение одежде светлых тонов.
- Мошка
Укусы этих мелких насекомых вызывают сильный зуд, они медленно заживают, а если их расчесывать, то можно занести инфекцию. Чаще всего мошка предпочитает безветренную погоду. Особенно укусы мошки опасны для детей, могут появиться гнойные воспаления.
- Муравьи
Муравьи могут быть переносчиками опасных заболеваний, поэтому лучше избегать муравейников. У детей такие укусы могут вызвать аллергические реакции.
- Мухи
Укусы мух обязательно нужно дезинфицировать, так как эти насекомые являются переносчиками более 60 разных болезней.
- Блохи
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Мы привыкли, что чаще всего блохи кусают собак и котов, но и людьми они не брезгуют. Особенно в зоне риска дети, которые любят на улице погладить кошечку или собачку. Опознать такой укус очень просто: блоха кусает в скрытых одеждой местах несколько раз и укусы идут друг за дружкой.
- Слепни
Из-за укуса слепня могут возникнуть серьезные заболевания, например, трипаносомоз, филяриоз, туляремия. Защититься от укуса слепня можно с помощью репеллентов.
- Клещи
Укус клеща является самым опасным, он может повредить нервную систему и привести к инвалидности. После походов в лес следует тщательно обследовать все части тела, а в случае чего обращаться к врачу.
Ранее мы рассказывали, как оказать помощь при различных укусах насекомых.
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