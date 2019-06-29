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ТОП-7 самых опасных летних насекомых

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Узнайте, каких насекомых стоит особенно опасаться во время летних прогулок.
ТОП-7 самых опасных летних насекомых
ТОП-7 самых опасных летних насекомых
pinterest.com

Летом есть всего два минуса: сильная жара и насекомые. Пикники и посиделки с семьей  и друзьями могут закончиться не самой приятной встречей с насекомыми, которые могут спровоцировать появление проблем со здоровьем. Ivona расскажет, о самых опасных насекомых.

  • Осы

Самые опасные летние насекомые: Оса
Самые опасные летние насекомые: Оса

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Кого в детстве не жалила оса? Но все же стоит быть бдительными, укусы этих насекомых могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию и анафилактический шок. К тому же они крайне болезненны. Чтобы оса не ужалила лучше не использовать резкие запахи духов, и отдавать предпочтение одежде светлых тонов.

  • Мошка

Самые опасные летние насекомые: Мошка
Самые опасные летние насекомые: Мошка
pinterest.com

Укусы этих мелких насекомых вызывают сильный зуд, они медленно заживают, а если их расчесывать, то можно занести инфекцию. Чаще всего мошка предпочитает безветренную погоду. Особенно укусы мошки опасны для детей, могут появиться гнойные воспаления.

  • Муравьи

Самые опасные летние насекомые: Муравьи
Самые опасные летние насекомые: Муравьи

Муравьи могут быть переносчиками опасных заболеваний, поэтому лучше избегать муравейников. У детей такие укусы могут вызвать аллергические реакции.

  • Мухи

Самые опасные летние насекомые: Мухи
Самые опасные летние насекомые: Мухи

Укусы мух обязательно нужно дезинфицировать, так как эти насекомые являются переносчиками более 60 разных болезней.

  • Блохи

Самые опасные летние насекомые: Блохи
Самые опасные летние насекомые: Блохи
pinterest

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Мы привыкли, что чаще всего блохи кусают собак и котов, но и  людьми они не брезгуют. Особенно в зоне риска дети, которые любят на улице погладить кошечку или собачку. Опознать такой укус очень просто: блоха кусает в скрытых одеждой местах несколько раз и укусы идут друг за дружкой.

  • Слепни

Самые опасные летние насекомые: Слепень
Самые опасные летние насекомые: Слепень

Из-за укуса слепня могут возникнуть серьезные заболевания, например, трипаносомоз, филяриоз, туляремия. Защититься от укуса слепня можно с помощью репеллентов.

  • Клещи

Самые опасные летние насекомые: Клещи
Самые опасные летние насекомые: Клещи

Укус клеща является самым опасным, он может повредить нервную систему  и привести к инвалидности. После походов в лес следует тщательно обследовать все части тела, а в случае чего обращаться к врачу. 

Ранее мы рассказывали, как оказать помощь при различных укусах насекомых.

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Теги: насекомые, укусы насекомых, лето, здоровье, безопасность, клещи, оса, муха
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.06.2019, 09:43
Оценка:  +2
гость
Это какие инфекцции оса переносит жалом??? Неучи!!
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