Здоровье органов пищеварения во многом зависит от образа жизни.

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Заболевания желудочно-кишечного тракта сейчас довольно распространены. Каждому третьему пациенту врачи диагностирует проблемы с ЖКТ. Почему так происходит? Ivona расскажет, что влияет на развитие заболеваний органов пищеварения.

Наследственность

Тем, у кого родственники страдали язвой, энтероколитом, полипозом, целиакином следует особенно следить за своим здоровьем. Вероятность развития заболеваний желудочно-кишечного тракта очень велика.



Причины развития заболеваний желудочно-кишечного тракта pinterest

Неправильное питание

О том, что важно следить за своим питанием сказано уже много, но напомним еще раз. Пропуск приема пища, переедание, злоупотребление жирной пищей может привести к развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя снижает защитную функцию слизистой ЖКТ, что в приводит к повреждению стенок желудка и кишечника. Из-за этого может развиваться гастрит язва.

Воздействие Helocobacter pylori

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Это бактерия, которая обитает в желудке и 12-перстной кишке. Она провоцирует развитие язвы, гастриты, дуодениты, рак. Около 90% носителей хеликобактера даже не подозревают об этом: бактерия может долгое время никак себя не обнаруживать. Но ферменты, которые она вырабатывает, постепенно активизируют химические процессы, которые повреждают защитный слой слизи на стенках желудка. Это и становится причиной формирования язвы.



Причины развития заболеваний желудочно-кишечного тракта pinterest

Стресс

Кто не слышал о том, что стресс негативно сказывается на здоровье? Да, чрезмерные переживания быть причиной развития болезней ЖКТ. Это происходит из-за того, что когда идет активизация нервной системы, то ухудшается кровоснабжение желудка и кишечника, что ослабляет защиту органов ЖКТ.

Бесконтрольный или длительный прием лекарственных препаратов

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Антибиотики не самым лучшим образом влияют на желудочно-кишечный тракт. Длительный прием антибиотиков приводит к нарушению функции ворсинок кишечника

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