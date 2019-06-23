Доктор Комаровский рассказал, как распознать инсульт

Узнайте, на какие симптомы нужно обратить внимание.

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На своей страничке в Instagram популярный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал симптомы, которые помогут распознать инсульт.



Комаровский отметил, в течение 3-6 часов с момента появления первых признаков инсульта, больной может избежать необратимых последствий для здоровья.

Симптомы, которые может распознать сам пострадавший:

внезапное онемение конечности (пальца, ступни, ноги, руки, части лица или тела);

неожиданная потеря контроля (человек не может понять, где он находится, не может внятно говорить;

двоение в глазах, нечеткое зрение;

тошнота, рвота.

Симптомы, которые может распознать человек со стороны:

человек не способен улыбнуться;

человек не способен сказать любое простое предложение;

человек не способен поднять обе руки;

человек не способен высунуть язык (язык не должен быть искревлен).

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Педиатр отметил, что если существует хотя бы два из этих симптомов, то стоит немедленно обратиться к врачу, даже если дальнейшая симптоматика будет указывать на другое заболевание. Если больной не может выполнить любое из вышеупомянутых заданий для распознания инсульта, то необходимо срочно вызывать медиков.



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