Узнайте, о каких болезнях может говорить чувствительность к холоду даже летом.

Почему некоторые люди мерзнут даже летом depositphotos.com

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У каждого есть знакомый, который мерзнет летом. Это часто становится поводом для шуток, но на самом деле это могут быть проблемы со здоровьем. Ivona расскажет, почему некоторым людям холодно летом.

Анемия

У тех, у кого дефицит железа и низкий уровень гемоглобина замедленный кровоток, что может вызвать кислородную недостаточность. Чтобы кровоток ускорился, и согреться сосуды начинают расширяться. Кроме того, что постоянного чувства холода еще появляются головокружения, бледность кожи. Дефицит железа может быть вызван несбалансированным питанием, болезнями ЖКТ,



Почему некоторые люди мерзнут даже летом depositphotos.com

Недостаток витаминов

Если организму не хватает витаминов А и Е, то это может быть причиной “мерзлявости“. Чтобы устранить эту проблему необходимо обратиться к врачу и сдать все анализы.

Сахарный диабет

Из-за того, что к клеткам поступает мало крови, может появиться чувство холода. В запущенных стадиях заболевание становится причиной нарушения обмена веществ и серьёзных проблем с сердечно-сосудистой системой.

Пониженное давление

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Из-за снижения давления нарушается кровоснабжение. Кровь циркулирует медленнее, тонус сосудов снижается, что и вызывает озноб.



Почему некоторые люди мерзнут даже летом depositphotos.com

Проблемы с сосудами

Причин может быть несколько:

Сосуды теряют тонус из-за чего кровь начинает циркулировать медленнее.

Из-за сосудистых спазмов появляются проблемы с кровоснабжением

Гипотериоз

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То, что щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов может быть причиной появления озноба. Кроме этого стоит обратить внимание на симптомы: выпадение волос, сухость кожи, усталость.

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