Почему некоторые люди мерзнут даже летом
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У каждого есть знакомый, который мерзнет летом. Это часто становится поводом для шуток, но на самом деле это могут быть проблемы со здоровьем. Ivona расскажет, почему некоторым людям холодно летом.
- Анемия
У тех, у кого дефицит железа и низкий уровень гемоглобина замедленный кровоток, что может вызвать кислородную недостаточность. Чтобы кровоток ускорился, и согреться сосуды начинают расширяться. Кроме того, что постоянного чувства холода еще появляются головокружения, бледность кожи. Дефицит железа может быть вызван несбалансированным питанием, болезнями ЖКТ,
- Недостаток витаминов
Если организму не хватает витаминов А и Е, то это может быть причиной “мерзлявости“. Чтобы устранить эту проблему необходимо обратиться к врачу и сдать все анализы.
- Сахарный диабет
Из-за того, что к клеткам поступает мало крови, может появиться чувство холода. В запущенных стадиях заболевание становится причиной нарушения обмена веществ и серьёзных проблем с сердечно-сосудистой системой.
- Пониженное давление
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Из-за снижения давления нарушается кровоснабжение. Кровь циркулирует медленнее, тонус сосудов снижается, что и вызывает озноб.
- Проблемы с сосудами
Причин может быть несколько:
Сосуды теряют тонус из-за чего кровь начинает циркулировать медленнее.
Из-за сосудистых спазмов появляются проблемы с кровоснабжением
- Гипотериоз
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То, что щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов может быть причиной появления озноба. Кроме этого стоит обратить внимание на симптомы: выпадение волос, сухость кожи, усталость.
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