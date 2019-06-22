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Анита Луценко рассказала, почему могут выпадать волосы

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Узнайте, на что следует обратить внимание.
Анита Луценко рассказала, почему могут выпадать волосы
Анита Луценко рассказала, почему могут выпадать волосы
facebook.com/anitasporty

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram регулярно н делится советами, как обрести фигуру мечты, какие упражнение нужно делать и какие продукты стоит добавить в свой рацион. В  этот раз ведущая проекта “Зважені та щасливі“ решила затронуть тему здоровья и рассказала, почему выпадают волосы. 

Главный тренер страны назвала одни из самых частых причин: нехватка белка, железа, анемия, снижение функции щитовидной железы, цинка, увеличение количества мужских половых гормонов у женщин, перерасход минералов после болезни, стресса, послеродовые гормональные изменения.

Анита советует проверить: общий белок крови, общий анализ крови, Ферритин, ТТГ, ДГЕА-с, анализ кала (косвенно показывает плохое усвоение компонентов еды ).

Анита Луценко рассказала, почему могут выпадать волосы
Анита Луценко рассказала, почему могут выпадать волосы
depositphotos.com

Также следует пересмотреть питание и добавить : 
водоросли, легко усваиваемый белок ( молочный, белок яйца), вымачивание круп и орехов - помогает усвоению микроэлементов. При готовке мяса - промариновать в кислотах(помидор, киви, кефир, лимон, ананас). Кислоты разрывают сложные белковые структуры, как следствие - выше степень усвоения железа). Кофе и крепкий чай не совмещать с приёмом пищи. 

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Анита Луценко уточнила, что если обнаруживаются дефицитные состояния, то восполнить их нужно комплексно - сбалансированной едой и подобранными врачом витаминами/минералами.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С врачом-диетологом команды wowbody @dr.lakusta вчера пообщались про ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС Одни из самых частых ПРИЧИН: нехватка белка, железа, анемия, снижение функции щитовидной железы, цинка, увеличение количества мужских половых гормонов у женщин, перерасход минералов после болезни, стресса, послеродовые гормональные изменения и т д ЧТО ПРОВЕРИТЬ: общий белок крови, общий анализ крови, Ферритин, ТТГ, ДГЕА-с, анализ кала (косвенно показывает плохое усвоение компонентов еды ) Чего нехватка в ЕДЕ : водоросли ( да-да - поэтому в нашей программе похудения @wowbodycom есть морская капуста или водоросли) , легко усваиваемый белок ( молочный, белок Яйца), вымачивание круп и орехов - помогает усвоению микроэлементов ( у нас прописаны эти моменты в программе🙌🏻), При подготовке мяса - промариновать в кислотах(помидор, киви, кефир, лимон, ананас). Кислоты разрывают сложные белковые структуры, как следствие - выше степень усвоения железа). Кофе и крепкий чай не совмещать с приёмом пищи. Если обнаруживаются дефицитные состояния, то восполнить их нужно комплексно - сбалансированной едой и подобранными врачом витаминами/минералами. P.S, по лайкам определю постить ещё такое или нет😁☝🏻

Публикация от Anita Lutsenko (@anitasporty)

Ранее мы писали, как определить нехватку магния. 

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Теги: Анита Луценко, выпадение волос
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Источник: instagram.com

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