Узнайте, на что следует обратить внимание.

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Популярный украинский фитнес-тренер Анита Луценко на своей страничке в Instagram регулярно н делится советами, как обрести фигуру мечты, какие упражнение нужно делать и какие продукты стоит добавить в свой рацион. В этот раз ведущая проекта “Зважені та щасливі“ решила затронуть тему здоровья и рассказала, почему выпадают волосы.



Главный тренер страны назвала одни из самых частых причин: нехватка белка, железа, анемия, снижение функции щитовидной железы, цинка, увеличение количества мужских половых гормонов у женщин, перерасход минералов после болезни, стресса, послеродовые гормональные изменения.

Анита советует проверить: общий белок крови, общий анализ крови, Ферритин, ТТГ, ДГЕА-с, анализ кала (косвенно показывает плохое усвоение компонентов еды ).



Анита Луценко рассказала, почему могут выпадать волосы depositphotos.com

Также следует пересмотреть питание и добавить :водоросли, легко усваиваемый белок ( молочный, белок яйца), вымачивание круп и орехов - помогает усвоению микроэлементов. При готовке мяса - промариновать в кислотах(помидор, киви, кефир, лимон, ананас). Кислоты разрывают сложные белковые структуры, как следствие - выше степень усвоения железа). Кофе и крепкий чай не совмещать с приёмом пищи.

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Анита Луценко уточнила, что если обнаруживаются дефицитные состояния, то восполнить их нужно комплексно - сбалансированной едой и подобранными врачом витаминами/минералами.





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