Узнайте самые главные симптомы, говорящие о дефиците магния.

Как понять, что организму не хватает магния pinterest

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Магний – один из важных минералов, который участвует в важных физиологических процессах. Нехватка этого минера может спровоцировать развитие некоторых заболеваний. Ivona расскажет, как определить дефицит магния и что с этим делать.

Покалывание и онемение в пальцах

Когда в организме дефицит магния, то возникают проблемы в передаче нервных импульсов, что приводит к онемению и покалыванию в пальцах рук и ног.

Судороги

Нехватка магния может спровоцировать мышечные судороги, которые происходят из-за аномальной активности нервной системы. Если судороги появляются регулярно, нельзя это игнорировать.



Как понять, что организму не хватает магния Pinterest.com

Мышечные боли

Когда снижается уровень магния, то возникает притоком кальция в нервные клетки и происходит гиперстимуляцией мышечных нервов.

Эмоциональные перемены

Смена настроения может происходит по разным причинам. Но если еще наблюдается нарастание тревожности и упадок сил, то это спровоцировано дефицитом магния.

Изменение ритма сердцебиения

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Дефицит магния вызывает снижение уровня калия, что негативно сказывается на работе сердца, меняется сердечный ритм. Посещая врача, нужно рассказать об ускорении или замедлении частоты сердечных сокращений.

Хронические запоры

В питании магний выполняет роль естественного слабительного, поэтому при его дефиците наблюдаются проблемы со стулом. Хроническим запором называют состояние, когда кишечник опорожняется реже трех раз в неделю.



Как понять, что организму не хватает магния Pinterest.com

Тяга к сладкому

Постоянное желание съесть сладкого может говорить о том, что организму не хватает некоторых минералов, например, магния.

Бессонница

Нехватка магия может быть причиной бессонницы. Часто не удается заснуть из-за судорог в ногах.

Сильные головные боли

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Сильные головные боли могут возникать не только из-за усталости и недосыпа, но и дефицита витаминов. Когда организму не хватает магния, то кровеносные сосуды мозга быстро расширяются и сужаются, что является причиной появления головной боли.



Как понять, что организму не хватает магния Pinterest.com

Продукты, в которых содержится магний

В рацион следует добавить такие продукты:

Шпинат

Темный шоколад

Семена тыквы

Миндаль

Авокадо

Банан

Инжир

Рыба (палтус, осетр, пикша, окунь, треска, сайра)

Крупа (геркулес, нут, горох, гречка, коричневый рис, чечевица)

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