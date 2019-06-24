Узнайте, что нужно делать.

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Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook рассказала, как бороться с неприятных запахом тела в жару и что влияет на его появление.



Глава Минздрава уточнила, что на запах влияет наш рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, которые обитают на коже и косметические средства, которыми мы пользуемся.

Генетика

Существует болезнь, которая называется триметиламинурия из-за которой происходит мутация в гене фермента, который превращает триметиламин. Он накапливается в тканях и придает телу и всем его жидкостям неприятный резкий запах, который напоминает запах гнилой рыбы.

Рацион

Продукты с высоким содержанием серы, такие как лук, чеснок и брокколи, могут негативно влиять на запах тела. Все зависит от количества съеденного продукта и индивидуальных особенностей метаболизма.

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Кроме того, запах пота может быть неприятным из-за алкоголя и большого количества углеводов и специй.



Как бороться с неприятным запахом тела: советы Ульяны Супрун Depositphotos.com

Гормональный статус и эмоциональное состояние

Высокий уровень стресса повышает выделение пота. В зависимости от эмоционального состояния человек также может пахнуть по-разному - то “счастьем“ или “страхом“. Кроме того, на запах женщин могут влиять гормональные контрацептивы.

Бактерии и микроорганизмы

Они присутствуют в верхних слоях кожи человека. Чаще всего в подмышках живут стафилококки и коринебактерии. На количество бактерий влияют гигиенические привычки, а также косметические средства, включая антиперспиранты.

Средства гигиены

Самые популярные средства, которые подавляют потоотделение и появление запаха - антиперспиранты и дезодоранты. Как они работают?

Действующим веществом антиперспирантов чаще всего являются соли алюминия. Когда они вступают в контакт с потом, то залепляют потовые железы и выделение пота уменьшается.

В состав дезодорантов входят различные антимикробные вещества, которые подавляют рост бактерий на коже. Они хоть и не защищают от пота, но помогают при борьбе с неприятным запахом.

По словам Супрун, существует распространенный миф, что из-за использования антиперспирантов могут возникать опасные болезни, к примеру, рак груди или болезнь Альцгеймера. Но исследования не подтвердили это.

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Но есть данные о связи появления рака яичников и использованием талька в зоне паха. Кроме того, нужно осторожно быть с аэрозолями, поскольку ими можно отравиться.



Как бороться с неприятным запахом тела: советы Ульяны Супрун Depositphotos.com

Ульяна Супрун рассказала, как предотвратить неприятный запах пота и уменьшить потоотделение:

Заботьтесь о гигиене тела. Регулярно принимайте душ и при необходимости пользуйтесь антиперспирантами или дезодорантами.

Выбирая дезодорант или антиперспирант, внимательно читайте инструкцию и следуйте ей. Предостережение “не наносить на поврежденную кожу“ там написано не просто так. Также обращайте внимание на противомикробное действующее вещество - лучше, если это будет спирт.

Отдавайте предпочтение одежде из натуральных тканей, которые позволяют телу дышать, и не задерживают пот.

Пересмотрите свой рацион. При необходимости откажитесь от продуктов и напитков, которые могут вызвать неприятный запах. Это, к примеру, алкоголь, чеснок, лук, красное мясо.

Будьте физически активны. Во время тренировок потовые железы активно работают и “промываются“. Но помните, что на каждую тренировку нужна чистая одежда.

Резкий запах пота может быть также побочным эффектом препаратов, которые вы принимаете. Уточните у врача, а при необходимости проконсультируйтесь с эндокринологом.

Если вас беспокоит “эмоциональный“ пот (когда мы очень переживаем), есть смысл подумать об удалении волос в этих участках. Его нужно удалять с корнями. Чем меньше волосяных фолликулов, тем меньше апокриновых желез, соответственно меньше запаха. Бритье в этом случае почти ничего не решает.

Не пользуйтесь аэрозолями в помещении без хорошей вентиляции. Аэрозоли при вдыхании могут быть токсичными, особенно для маленьких детей.

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