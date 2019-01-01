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Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года

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Когда метеочувствительным людям нужно быть предельно осторожными?
Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года
Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года
pinterest.com

По статистике примерно 60% населения Земли являются метеозависимыми. Обычно это выражается мигренями, слабостью и упадком сил и прочими ухудшениями здоровья человека. Метеорологи вычислили дни, когда в июле 2019 года будут происходить магнитные бури и колебания. О них и расскажет Ivona.

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Магнитные бури в июле 2019 года

Проанализировав данные о магнитных колебаниях в июле 2019 года, исследователи вычислили дни, когда метеочувствительным людям следует относиться к своему здоровью с особой осторожностью.

Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года
Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года
pinterest.com
Июль 2019 года выдался относительно спокойным в плане выбросов с поверхности Солнца активных частиц, которые и образуют магнитные бури. Всего в июле будет три неблагоприятных дня:

  • 7 июля 2019 - ожидается первое возмущение магнитного поля Земли. По прогнозам метеорологов оно будет средней интенсивности и будет сопровождаться лишь незначительными колебаниями.
  • 15 июля 2019 - самая сильная буря в июле приходится на средину месяца. Активность магнитного колебания будет высокой. Ожидаются воздействия среднего уровня на организм метеочувствительных людей.
  • 29 июля 2019 - незначительное колебание магнитного поля Земли средней интенсивности.

Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года
Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года
pinterest.com

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Как обезопасить себя от магнитных бурь в июле 2019?

Даже тем людям, которые не страдают от метеозависимости, метеорологи советуют следовать некоторым простым правилам во избежание неприятных последствий при магнитных бурях. Главные правила:

  •  отказ от употребления алкоголя и кофеина на период магнитной бури
  • избегание активных физических нагрузок
  • употребление чистой (негазированной воды)
  • пешие прогулки на свежем воздухе
  • сон в хорошо проветриваемом помещении.

Также, если вы страдаете от каких-либо хронических заболеваний, советуем подготовиться к магнитной буре заранее. Имейте при себе аптечку с лекарствами первой необходимости на случай внезапного ухудшения вашего состояния. Врачи также обращают внимание на то, что выполнение сложной монотонной работы или такой, которая требует повышенного внимания, лучше отложить на период, когда геомагнитные колебания утихнут.

Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года
Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года
pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему возникают магнитные бури.

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Теги: магнитные бури, магнитные бури 2019, магнитная буря, метеозависимость, метеочувствительность
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Источник: ivona.bigmir.net

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